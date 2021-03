Ninh Bình: Nông dân sáng tạo làm biển "quảng cáo bảo vệ môi trường" bằng lốp xe hỏng

Hưởng ứng phong trào "Nông dân Ninh Bình hạn chế sử dụng túi nylon và đồ nhựa dùng 1 lần" do Hội ND tỉnh Ninh Bình phát động, Hội ND xã đã Quỳnh Lưu đã xây dựng tuyến đường điểm nông dân tự quản có gắn biển tuyên truyền bằng lốp xe tự chế.



Ông Phạm Thế Anh - Chủ tịch Hội ND xã Quỳnh Lưu cho biết: Sau khi trình bày ý tưởng và được các cấp chính quyền địa phương ủng hộ, Ban Chấp hành Hội ND xã đã tìm đến các cửa hàng sửa chữa ôtô, xe máy trên địa bàn để thu gom lốp xe cũ, vệ sinh và sơn sửa lại.

Những chiếc lốp xe cũ đã được nông dân xã Quỳnh Lưu, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình đã biến thành biển tuyên truyền ý nghĩa về bảo vệ môi trường. Ảnh: L.B

"Vì kinh phí hạn hẹp nên với các lốp xe cũ Hội ND xin được, Hội chỉ tốn chút kinh phí sơn sửa, làm biển. Sau thời gian hơn 2 tuần triển khai, 12 biển hiệu lốp xe, 6 biển vuông tại 2 tuyến đường nông dân tự quản đã hình thành và đưa vào sử dụng với 12 khẩu hiệu tuyên truyền về xử lý rác thải, cùng chung tay bảo vệ môi trường. Sau khi triển khai lắp đặt các biển tuyên truyền này, Hội ND xã bàn giao cho các chi hội quản lý" - ông Anh cho biết.

Hội ND xã đã vận động được hơn 40 ngày công lao động của hội viên nông dân phối hợp lắp đặt các biển và dọn dẹp vệ sinh cảnh quan môi trường xung quanh. Mô hình đã nhận được sự quan tâm của cấp ủy địa phương, Hội ND cấp trên và đặc biệt được hội viên nhân dân trên địa bàn hưởng ứng, ủng hộ, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng.

Bà Nguyễn Thị Hảo - Phó Chủ tịch Hội ND huyện Nho Quan cho biết: "Chúng tôi đánh giá cao ý tưởng, sự sáng tạo của Ban Chấp hành Hội ND xã Quỳnh Lưu khi biến lốp xe cũ thành những biển tuyên truyền ý nghĩa về bảo vệ môi trường. Đây cũng là mô hình hay, vì vậy thời gian tới chúng tôi sẽ tuyên truyền mạnh để nhân rộng".

Với những kết quả tích cực ban đầu đạt được, Chủ tịch Hội ND xã Quỳnh Lưu cho biết, thời gian tới, Hội ND xã sẽ vận động hội viên nông dân thêm từ 30 - 50 biển tuyên truyền từ lốp xe về xử lý rác thải, cùng chung tay bảo vệ môi trường.