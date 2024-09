Trồng rau an toàn, làm ra nông sản an toàn, một nông dân Ninh Bình đang gặp khó khăn, thách thức gì? Nông dân Việt Nam xuất sắc 2024 đến từ Ninh Bình: Thách thức, khó khăn khi nông dân sản xuất nông sản an toàn

Ông Tống Viết Vinh (xã Mai Sơn, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình) chỉ trồng, sản xuất các loại sản phẩm nông nghiệp như: Cà chua, bí ngô, dưa vàng…là Nông dân Việt Nam xuất sắc 2024. Tuy nhiên, ông Vinh không ngần ngại chia sẻ tới phóng viên Báo Nông thôn ngày nay/Điện tử Dân Việt về khó khăn, vướng mắc đang gặp.