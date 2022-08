Ninh Thuận: Khởi tố, bắt giam đối tượng có 4 tiền sự dùng súng 3 nòng bắn vào nhà dân để dọa

Chiều 15/8, nguồn tin PV Dân Việt cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Thuận đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Trần Ngọc Sáng (SN 1993, trú tại khu phố 1, phường Bảo An, TP.Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận) về hành vi "mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Công an tỉnh Ninh Thuận đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Trần Ngọc Sáng( bìa trái). Ảnh: CACC

Theo điều tra ban đầu, do có mâu thuẫn từ trước, khoảng 16 giờ 30 phút, ngày 25/6, Trần Ngọc Sáng cùng 1 đối tượng khác điều khiển xe mô tô và sử dụng 1 khẩu súng làm bằng kim loại màu đen, có 3 nòng bắn vào nhà anh Trần Văn Th. (SN1995, trú tại khu phố 4, phường Đô Vinh, TP.Phan Rang-Tháp Chàm) để đe dọa.

Sau khi sự việc xảy ra, các cơ quan chức năng tỉnh Ninh Thuận đã vào cuộc điều tra làm rõ.

Qua điều tra xác minh của Phân Viện kỹ thuật hình sự Bộ Công an, khẩu súng mà đối tượng Sáng sử dụng trong vụ việc trên có đủ các bộ phận chính, lắp ráp đúng vị trí và bắn được đạn nổ, là vũ khí quân dụng.

Sau một thời gian điều tra và thu thập chứng cứ, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Thuận đã thi hành các lệnh trên và bắt tạm giam 3 tháng đối với Trần Ngọc Sáng.

Được biết, đối tượng Trần Ngọc Sáng đã có 4 tiền sự về các hành vi trộm cắp tài sản, sử dụng các loại vũ khí và công cụ hỗ trợ không có giấy phép, gây rối ANTT tại khu dân cư.

Hiện vụ việc đang được công an hoàn tất hồ sơ xử lý theo quy định.