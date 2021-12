Ninh Thuận: Thành lập đoàn giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn vì dịch Covid-19

Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về “một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19” và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định v/v “thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19”.

Theo hướng dẫn số 361-HD/HNDTW ngày 31/8/2021 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về việc “phối hợp giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19” và ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh uỷ tại Công văn số 1258-CV/TU ngày 17/8/2021 về “Giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19”; Kế hoạch số 120 ngày 30/8/2021 của Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh về việc “phối hợp giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19”.