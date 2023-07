Ngày 17/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương phát thông báo tìm bị hại trong vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sử dụng con dấu giả của cơ quan tổ chức xảy ra tại huyện Phú Giáo do bị can Bồ Như Phong (SN 1983, ngụ Bình Dương) thực hiện.



Trước đó, tháng 4/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Giáo đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Bồ Như Phong để điều tra làm rõ hành vi trên.

Theo điều tra, Phong không có nghề nghiệp và chỗ ở ổn định. Phong thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác.

Bồ Như Phong tại cơ quan công an. Ảnh: Hoàng Minh.

Phong giới thiệu mình là "cò" chuyên làm giấy tờ, quen biết nhiều cán bộ, dễ dàng, nhanh chóng hoàn thiện các thủ tục pháp lý về đất đai.

Tháng 4/2022, ông B. có nhu cầu tách thửa đất ở ấp Bưng Riềng, xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo. Ông B. gặp Phong để lo thủ tục tách thửa đất với giá tiền là 396 triệu đồng.

Ông B. đưa tiền cọc trước cho Phong là 90 triệu đồng. Tháng 6/2022, Phong làm quyết định giả về việc phân lô, tách thửa đất và giấy nộp tiền thuế giả cho ông B.

Sau đó, Phong yêu cầu ông B. đưa thêm 200 triệu đồng để tiếp tục làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhận tiền thì Phong cắt mọi liên lạc với ông B.

Khám xét nơi ở của Phong, Công an đã thu giữ nhiều tang vật giấy tờ giả Phong sử dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quá trình điều tra vụ án xác định, Phong chiếm đoạt tiền tiền của nhiều bị hại bằng thủ đoạn nhận tiền để thực hiện phân lô, tách thửa đất nhưng không thực hiện, đồng thời sử dụng tài liệu giả để chiếm đoạt tiền của bị hại.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương thông báo tổ chức, cá nhân nào là bị hại của bị can Bồ Như Phong có thông tin như trên, liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương qua số điện thoại 0961.12.7979 gặp điều tra viên Thái Hữu Thành để được hướng dẫn giải quyết theo quy định.