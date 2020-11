Nỗi buồn phố Hội: 7 lần "chạy" lũ trong chưa đầy 2 tháng

Mưa lớn những ngày qua ở tỉnh Quảng Nam khiến mực nước sông trên địa bàn tỉnh dâng cao, nhiều nơi đã bị ngập trong nước lũ.

Ghi nhận tại của PV Dân Việt tại phố cổ Hội An ngày 13/11, nước trên thượng nguồn đổ khiến mực nước sông Hoài dâng cao, tràn vào nhà dân. Các tuyến phố chính như: Hai Bà Trưng, Bạch Đằng, Nguyễn Phúc Chu… ngập trong nước lũ từ 1m đến 2m.

Phố cổ Hội An bị nước lũ bủa vây.

Căn nhà ba gian xưa của ông Võ Tuấn Cương, chủ cửa hàng Dấu ấn Phương Đông (phường Minh An, TP.Hội An) chưa hết mùi tanh của trận lũ độ dăm ba bữa trước, nay lại có nguy cơ tiếp tục bị nước lũ bủa vây.

Lội trên mặt nước cao gần nửa mét trước cửa, ông Cương giục mọi người trong nhà khẩn trương dọn dẹp, kê cao đồ đạc. Người đàn ông ngoài 60 tuổi với ánh mắt tràn đầy lo âu, ông sợ khi nước dâng, gia sản trong nhà cũng tiêu tan.

Với số đồ cổ tiền tỷ trong nhà, ông Cương lo lắng sẽ bị hư hại nếu lũ dâng cao.

"Trong chưa đầy 2 tháng, từ đầu tháng 10 đến nay, tôi đã phải 7 lần dọn nhà để "chạy" lũ. Nước ở đây lên nhanh lắm. Ban đêm, không ai trong nhà dám chợt mắt cả. Hết dịch Covid-19 đến bão, bão xong thì đến lũ, năm nay thực sự người dân Hội An chúng tôi đã quá khổ rồi", ông Cương thở dài.

Trước giờ cơm trưa, bà Võ Thị Bê, vợ ông Cương chẳng thiết "thổi lửa". Bà Bê ngồi bần thần nhìn phố xá vốn nhộn nhịp người qua lại, nay phải ngập chìm trong nước.

Nhìn một phần đồ vật đã "yên vị" nơi an toàn, bà Bê cho hay, trong nhà trưng bày toàn đồ cổ, có niên đại hàng trăm năm dành cho du khách tham quan. Thế nhưng, đã hơn một tháng nay, mưa lũ ra vào liên tục buộc lòng gia đình phải dọn dẹp và mang đồ vật cất ở nơi cao hơn, đề phòng bị ngập nước dẫn đến bị hỏng.

Người dân phố Hội phải 7 lần "chạy" lũ trong chưa đầy 2 tháng qua.

"Lũ chồng lũ, gần 50 năm nay mới xảy ra tình trạng như hiện nay. 7 lần "chạy" lũ trong chưa đầy 2 tháng, kinh doanh, buôn bán bây giờ là không thể nữa rồi. Giờ nước lớn tới đâu thì cứ dọn nhà tới đó thôi chứ không biết răng nữa", bà Bê nói buồn.

Sau nhiều lần bị lũ đến "thăm", nhà anh Trần Quốc Thanh (phường Minh An, TP.Hội An) hư hỏng nặng. Vách tường còn loang lổ màu nước lũ. Căn nhà, cũng là tài sản lớn nhất của gia đình anh Thanh trở nên hỗn độn.

Không riêng gia đình anh Thanh, nhiều gia đình khác ở "rốn lũ" TP.Hội An cũng chịu hư hỏng nặng sau lũ. Nhiều người dân lo lắng nếu bão số 13 đổ bộ, ngôi nhà của họ sẽ hư hỏng thêm.

Khi được hỏi đã chuẩn bị gì cho cơn bão số 13 sắp đến, anh Thanh nói như khóc: "Mẹ tôi và các con đã được đưa đến nhà bà con để trú bão. Nhà tôi chẳng còn gì mà chằng chống nữa".

Anh Trần Quốc Thanh ngồi trong ngôi nhà đã bị nước lũ bủa vây của mình.

Anh Thanh kể, ngày lũ lên đỉnh, gia đình anh gồm 10 người tất thảy phải trú tạm trên căn gác. Trong buổi tối lũ dâng, cả nhà không ai bảo ai "chong mắt" chờ trời sáng.

"Chưa có năm nào như năm nay, hết dịch bệnh đến thiên tai. So với những mất mát mà người dân các tỉnh phải chịu trong thời gian qua, tôi cảm thấy bản thân cũng đã may mắn rồi. Chỉ mong sao mọi người bình an, miền Trung đã quá nhiều đau thương rồi", anh Thanh buồn bã.