Nói không ngoa, cánh đồng bí xanh đẹp như phim ở Nghệ An, giá lên đỉnh, nhà nào trồng lãi to Nghệ An: Nói không ngoa, cánh đồng bí xanh đẹp như phim, giá lên đỉnh, nhà nào trồng lãi to

Năm nay, bí xanh của bà con nông dân huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An được mùa, quả trĩu giàn. Điều phấn khởi hơn nữa là giá bí xanh tăng cao, ở "trên đỉnh", nhà nào trồng là lãi to. Nói không ngoa, ra đồng bí xanh thấy đẹp như phim.

Bình luận 0