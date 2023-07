Ảnh hưởng bão số 1, từ ngày mai Hà Nội mưa to dữ dội

Theo Dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 24 giờ tới, bão số 1 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km. Trong chiều và tối nay, bão đi vào bán đảo Lôi Châu của Trung Quốc, sau đó vào vịnh Bắc Bộ.

Đến 7 giờ sáng mai (18/7), bão trên khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 140km về phía Đông Đông Nam, cách Hải Phòng khoảng 250km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, giật cấp 14.

Dự báo trong 24-36 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, khoảng chiều ngày 18/7, bão đổ bộ vào Quảng Ninh – Hải Phòng nước ta, sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 19 giờ tối 18/7, áp thấp nhiệt đới trên khu vực đất liền Đông Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7, giật cấp 9.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Talim , từ đêm 17/7, Hà Nội bắt đầu có mưa, sau đó có mưa vừa, mưa to đến rất to. Dự báo đỉnh điểm của mưa lớn tập trung trong ngày và đêm 18/7. Trong hai ngày 19-20/7, Hà Nội tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to.

Tổng lượng mưa khu vực trung tâm và các huyện phía Bắc Hà Nội từ 180-280mm, có nơi trên 300mm. Các huyện phía Tây và phía Nam thành phố, tổng lượng mưa phổ biến từ 150-250mm, có nơi trên 250mm.

Cùng với mưa lớn, Hà Nội sẽ có gió giật mạnh trong ngày 18/7. Từ gần sáng ngày 18/7, gió mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7.

Cơ quan khí tượng lưu ý, mưa bão có thể gây ngập úng diện rộng ở Hà Nội. Gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng, cây xanh đổ gãy.

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP. Hà Nội khuyến cáo người dân hạn chế ra đường trong thời gian bão đổ bộ, mưa lũ lớn để bảo đảm an toàn.

Mới đây, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) TP. Hà Nội đã ban hành Công điện số 02/CĐ-BCH về việc tập trung ứng phó với cơn bão số 1 năm 2023.

Công điện nêu rõ, để chủ động ứng phó với diễn biến bão và các loại hình thiên tai khác như mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Thành phố yêu cầu Ban Chỉ huy PCTT& TKCN các quận, huyện, thị xã, các sở, ban, ngành Thành phố chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:

Thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, tình hình thời tiết, thiên tai mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất trên các phương tiện thông tin đại chúng; thông tin cảnh báo kịp thời đến người dân để chủ động phòng tránh.

Rà soát các phương án phòng, chống, ứng phó thiên tai, sự cố, và tìm kiếm cứu nạn đảm bảo theo phương châm "4 tại chỗ", sẵn sàng triển khai khi có tình huống xảy ra.

Tăng cường kiểm tra các trọng điểm xung yếu về đê điều, hồ đập, công trình thủy lợi, công trình tiêu thoát nước, công trình xuống cấp, công trình đang thi công trên địa bàn; chủ động ứng phó kịp thời với mọi diễn biến của thiên tai, sự cố;

Sẵn sàng tiêu úng bảo vệ sản xuất nông nghiệp, khu đô thị, khu công nghiệp; đảm bảo an toàn công trình, tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân ở những khu vực có khả năng ngập úng, có nguy cơ sạt lở, hư hại, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa bão gây ra.

Chuẩn bị tổ chức lực lượng kiểm soát, phân luồng, hướng dẫn giao thông, nhất là qua các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, các điểm đen thường xuyên ngập úng trong khu vực dân cư; chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn; hạn chế người dân ra đường trong thời gian bão đổ bộ, mưa lũ lớn để đảm bảo an toàn.

Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội chuẩn bị lực lượng ứng trực, kịp thời giải tỏa cây đổ khi có mưa to, gió lớn; Tổng Công ty Điện lực TP. Hà Nội và các đơn vị có liên quan rà soát, đảm bảo phương án cấp điện phục vụ tiêu úng chống ngập và sản xuất, sinh hoạt của nhân dân.

Các sở, ban, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao; chủ động, sẵn sàng triển khai các kế hoạch, phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống xảy ra.

Tổ chức trực ban nghiêm túc 24h/24h, theo dõi, tổng hợp và báo cáo kịp thời mọi diễn biến thời tiết, thiên tai, sự cố và các thiệt hại xảy ra về Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Thành phố theo quy định.

Theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn,trong những ngày tới, nắng nóng diện rộng kết thúc ở Bắc Bộ do có mưa do ảnh hưởng của cơn bão số 1.

Từ tối và đêm, thời tiết Hà Nội bắt đầu có mưa vừa, ngày 18/7 có mưa to đến rất to. Cần đề phòng ngập úng các khu vực trũng, thấp ở nhiều nơi.

Dự báo thời tiết Hà Nội 3 ngày tới, do ảnh hưởng của bão số 1 nên Hà Nội sẽ có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông và kéo dài đến ngày 20/7.

Dự báo tổng lượng mưa tại khu vực trung tâm và các huyện phía Bắc thành phố 180-280mm, có nơi cao hơn 300mm; các huyện phía Tây và phía Nam 150-250mm, có nơi cao hơn 250mm.