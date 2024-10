Bão Kristine chính thức hình thành, chuyên gia khí tượng cảnh báo ngày 24/10 bão có thể đi vào biển Đông

Cụ thể, theo Cơ quan Quản lý Dịch vụ Khí tượng, Địa vật lý và Thiên văn Philippines (PAGASA), áp thấp nhiệt đới 94W đã thành bão số 11 của Philippines, di chuyển vào vùng biển nước này vào sáng 21/10. PAGASA cho biết cơn bão nhiệt đới có tên địa phương là “Kristine”. Đây là cơn bão số 11 của Philippines trong mùa bão 2024.

Bão Kristine cách phía đông nam Luzon 1.050km, tính đến 5h ngày 21/10, sức gió tối đa 55 km/h gần trung tâm với gió giật lên tới 70 km/h.

Chuyên gia khí tượng dự báo khoảng ngày 24/10, bão có khả năng đi vào khu vực phía Bắc biển Đông.

Hướng di chuyển của bão Kristine. Ảnh: PAGASA.

Trong khi đó, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (21/10), ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.

Khoảng chiều ngày 22/10, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Gió trong đất liền mạnh lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5.

Trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hoá và Nghệ An trời chuyển mát; từ đêm 23/10, đêm và sáng trời lạnh, riêng vùng núi Bắc Bộ đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 19-21 độ, vùng núi 17-19 độ, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ; ở Thanh Hoá-Nghệ An nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 20-23 độ.

Trên biển: từ đêm 22/10, ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh; sóng biển cao từ 1,5-2,5m. Ở khu vực Bắc Biển Đông gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh; sóng biển cao từ 2,5-4,5m.

Do tác động của không khí lạnh tăng cường, chiều và đêm 22/10, ở Bắc Bộ và Thanh Hoá có mưa rào và dông rải rác. Từ đêm 22/10 đến ngày 23/10, ở khu vực từ Nghệ An đến Bình Định có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.