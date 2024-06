Clip chiếc ca nô mini của ông Linh, xã Lâm Hải, huyện Năm Căn (tỉnh Cà Mau) sáng chế, chế tạo từ 5 năm trước đã giúp ít cho ông rất nhiều trong việc canh giữ vuông tôm rộng hơn chục hecta, cũng như phục vụ tốt trong các vụ thu hoạch tôm, cua.



Ông Linh cho biết, từ ý nghĩ làm sao để có một phương tiện thuận lợi đi lại hiệu quả trong vuông tôm, nên ông đã sáng tạo ra chiếc "ca nô" mini, và dùng nó liên tục trong 5 năm qua để phục vụ cho công việc đồng án của mình.

Ông Linh, nông dân xã Lâm Hải, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau) cho biết, từ ngày sáng chế, chế tạo ra chiếc ca nô đã giúp ít rất nhiều cho ông trong việc sản xuất và thu hoạch tôm, cua mỗi khi vào vụ; trong khi chi phí đầu tư không lớn nhưng thời gian sử dụng rất bền lâu. Ảnh: An An.

Hàng xóm của ông Linh tên Bùi Bửu Đức cho biết bản thân ông rất khâm phục sự sáng tạo của ông Linh.

"Ở đây mỗi hộ dân có hàng chục hecta đất rừng tôm, nếu dùng xuồng bơi trong vuông tôm để thăm lú, hay rập cua… thì hết nửa ngày mới đi hết vuông tôm", ông Đức nói và cho biết, nhưng từ khi chiếc "ca nô" của ông Linh ra đời đã giúp ít cho chủ vuông rất nhiều khi đi lại nhanh và hiệu quả.

Phương tiện mà ông Linh chế tạo ra có thể điều khiển động cơ đi tới, đứng lại. Trên "ca nô" có bố trí chỗ để lưới, lú và rập cua.

"Phương tiện này dài khoảng 4m, ngang hơn 1,5m nên rất vững, việc xoay trở đầu cũng rất nhanh gọn bởi nó được trang bị hệ thống máy đặt ngầm 5,5HP, có bánh lái và tay ga để điều hướng và tốc độ", ông Linh nói và cho biết, ca nô có thể chạy đạt vận tốc lên đến 20km/h, tiêu tốn hơn 1,5 lít xăng, và chi phí để hoàn thành khoảng 14 triệu đồng.

Ông Linh cho biết chiếc ca nô do ông nghiên cứu sáng chế, chế tạo ra có rất ít động cơ giúp cho người sử dụng được dễ dàng khi tiếp cận; ngoài ra, người nông dân này cũng chia sẽ ý tưởng mình làm ra phương tiện này là để phục vụ việc đồng án, không phải kinh doanh, nên ông sẵn sàng hướng dẫn cho người nào có nhu cầu chế tạo chúng. Ảnh: An An