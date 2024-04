Nông dân Thái Nguyên sản xuất thuận lợi hơn từ khi vay vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân của Hội Nông dân

Năm 2022, ông Đặng Văn Phòng (ở tổ dân phố Việt Hùng, phường Đông Cao) được vay 50 triệu đồng từ nguồn vốn Quỹ HTND tỉnh. Cùng với nguồn vốn này, ông bỏ thêm gần 50 triệu đồng của gia đình để lắp đặt hệ thống nhà lưới cho 4 sào rau. Ông chia sẻ: Từ khi đầu tư hệ thống nhà lưới, việc sản xuất thuận lợi hơn, có thể trồng rau quanh năm không bị phụ thuộc bởi thời tiết, sâu bệnh cũng giảm hẳn.



Hiện nay, ngoài rau giống, rau chính vụ, gia đình ông Phòng tăng cường sản xuất rau trái vụ; năng suất rau, củ, quả tăng từ 4 tạ lên 5,5 tạ/sào, giá trị kinh tế tăng 30-40% so với trước. Ông mong muốn thời gian tới tiếp tục được các cấp, ngành hỗ trợ để thành lập HTX sản xuất rau an toàn, quy mô lớn hơn.

Lãnh đạo một Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên tham quan mô hình sản xuất chè hữu cơ tại xã Minh Đức, TP Phổ Yên. Ảnh: Hà Thanh

Ông Tạ Hồng Hà - Chủ tịch Hội Nông dân TP.Phổ Yên cho biết: Từ năm 2017, Hội ND thành phố đã xây dựng đề án thành lập, vận động Quỹ HTND giai đoạn 2017-2020. Để phát triển nguồn quỹ, Hội đã tuyên truyền cho cán bộ, hội viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tham gia đóng góp, vận động doanh nghiệp, HTX ủng hộ. Hàng năm, Hội tham mưu cho thường trực Thành uỷ, đề xuất bổ sung nguồn vốn quỹ từ nguồn ngân sách địa phương.

Hiện nay, tổng nguồn Quỹ HTND các cấp do Hội ND TP.Phổ Yên quản lý là 7,7 tỷ đồng để thực hiện 17 dự án với 166 hộ vay. Trong đó, nguồn vốn do Hội vận động được là trên 1,3 tỷ đồng (cao nhất trên địa bàn tỉnh); nguồn vốn ủy thác từ Quỹ HTND Trung ương là 1 tỷ đồng, cấp tỉnh 3,5 tỷ đồng; vốn ngân sách chuyển sang 1,9 tỷ đồng. Các dự án triển khai tập trung vào lĩnh vực chăn nuôi, trồng trọt, dịch vụ ngành nghề phù hợp với đặc trưng, thế mạnh, nhu cầu ở các xã, phường.

Theo đánh giá, 100% hộ vay đều trả gốc và phí đúng hạn, không có tình trạng nợ quá hạn. Việc cho vay vốn Quỹ HTND đã giúp cho nông dân có vốn đầu tư, mở rộng được quy mô sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Các dự án của Quỹ HTND đã tạo động lực cho nông dân vươn lên làm giàu và trở thành hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp.

Trong năm 2023, các cấp Hội ND TP.Phổ Yên đã hướng dẫn thành lập được 4 tổ hợp tác và 1 HTX (nâng tổng số tổ hợp tác, HTX trên địa bàn là 23 mô hình), 2 tổ hội nông dân nghề nghiệp; 100% chi hội xây dựng được quỹ hội, với mức bình quân đạt 153.000 đồng/hội viên. Hàng năm có trên 8.000 hội viên đạt nông dân sản, xuất kinh doanh giỏi các cấp.