Nông dân Việt Nam xuất sắc 2024 đến từ Nghệ An là tỷ phú nuôi tôm, thu 25 tỷ/năm

Năm 2021, ông Nguyễn Cường được Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An tặng giấy khen "Đạt thành tích trong nuôi trồng thủy sản". Năm 2022, Hội Nông dân huyện Diễn Châu tặng giấy khen "Đã có thành tích xuất sắc ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm. Đặc biệt, năm 2024, ông Nguyễn Cường được Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An tặng giấy khen "Đã có thành tích trong quá trình xây dựng và phát triển ngành thủy sản Nghệ An".