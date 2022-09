Sáng 16/9, một lãnh đạo thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định cho biết, đến thời điểm này đã có 5 người tử vong và 6 người bị thương do sập tường nhà máy, đang xây trong Khu công nghiệp Nhơn Hòa.

Tất cả nạn nhân này đều ở thị xã An Nhơn và huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.

Trong đó, thị xã An Nhơn có 2 người tử vong, 2 người bị thương và huyện Tuy Phước có 3 người tử vong, 4 người bị thương.

Trước mắt, thị xã An Nhơn hỗ trợ gia đình mỗi nạn nhân tử vong 5 triệu đồng, mỗi người bị thương 3 triệu đồng.

5 người chết, 6 người bị thương do sập tường đang xây ở nhà máy tại Khu công nghiệp Nhơn Hoà, Bình Định. Ảnh: DT

Bí thư Thị ủy An Nhơn Mai Việt Trung cho biết, ngay sau khi nhận được tin sập tường nhà máy đang xây trong Khu công nghiệp Nhơn Hòa, ông đã chỉ đạo Công an thị xã vào cuộc ngay, phối hợp các cơ quan liên quan để bảo vệ, phục vụ công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.

"Trước mắt phải nắm bắt rõ ai cấp phép xây dựng, ai giám sát thi công…", ông Trung nói.

Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Định cho biết, đã chỉ đạo tất cả các lực lượng, như: Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thị xã An Nhơn, Công an phường Nhơn Hòa, Công an xã Nhơn Thọ phối hợp cùng Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp, Thanh tra lao động, Sở Xây dựng cùng cơ quan pháp y tại bệnh viện tổ chức khám nghiệm hiện trường, trưng cầu pháp y để xử lý, khắc phục vụ tai nạn công trình ở Khu công nghiệp Nhơn Hòa.

Nhiều công nhân xót xa do vụ tai nạn gây ra, những nạn nhân đều có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: DT

Vụ tai nạn lao động xảy ra chiều 15/9, tại một nhà máy đang được xây dựng tại Khu công nghiệp Nhơn Hoà (TX.An Nhơn, tỉnh Bình Định).

Khi các công nhân đang đứng xây dựng bức tường của nhà máy này thì bức tường bất ngờ sập. Đá, gạch rơi xuống đè trúng nhiều công nhân đang đứng xây bên dưới.