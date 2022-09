Sẽ khởi tố vụ án sau khi khám nghiệm hiện trường

Sáng sớm 16/9, Bí thư Tỉnh uỷ Bình Định Hồ Quốc Dũng cùng nhiều lãnh đạo địa phương, cơ quan chức năng đã đến kiểm tra hiện hiện trường vụ sập tường nhà máy đang xây ở Khu công nghiệp Nhơn Hoà khiến 5 người chết, 6 người bị thương.

Tại hiện trường, Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Định cho biết, theo kết quả khám nghiệm hiện trường ban đầu, việc xây dựng không đúng theo thiết kế.

"Thiết kế yêu cầu đổ dầm xong hết mới xây tường, nhưng các dầm chưa được liên kết đã xây tường, đây là nguyên nhân chính dẫn đến sập tường khi có sự cố", ông Nguyên nói.

Bí thư Tỉnh uỷ Bình Định Hồ Quốc Dũng yêu cầu điều tra khẩn trưởng, xử lý nghiêm theo quy định. Ảnh: DT.

Lãnh đạo Công an tỉnh Bình Định khẳng định, sau khi khám nghiệm hiện trường, có biên bản mô tả khám nghiệm…sẽ khởi tố vụ án.

Bí thư Tỉnh uỷ Bình Định Hồ Quốc Dũng yêu cầu, phải điều tra quyết liệt, đúng với bản chất sự việc. Đây là việc việc nghiêm trọng được dư luận rất quan tâm nên cần thực hiện khẩn trương, không thể chậm trễ.

Đặc biệt, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, trong quá trình thi công, cần theo dõi thi công đúng thiết kế hay không.

"Cấp xong rồi thả đó ai muốn làm gì thì làm là không được", ông Dũng nhấn mạnh.

Bài học kinh nghiệm cần rút ra

Bí thư Tỉnh uỷ Bình Định yêu cầu, công tác chăm lo cho nạn nhân gặp tai nạn phải chu đáo, tính đến phương án làm sổ tiết kiệm cho nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn, nhất là gia đình có vợ lẫn chồng bị tai nạn để hỗ trợ kịp thời.

"Sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo tỉnh Bình Định chỉ đạo công an, viện kiểm sát… tiến hành điều tra làm rõ, sai khâu nào xử lý khâu đó, đủ điều kiện thì tiến hành xử lý hình sự khẩn trương trong thời gian sớm nhất. Qua vụ việc này cần rút ra bài học, thực hiện nghiêm quy định giám sát, kiểm tra đảm bảo an toàn lao động, tránh xảy ra vụ việc thương tâm tương tự. Mùa mưa bão thi công không đảm bảo an toàn, rất dễ dẫn đến tai nạn", ông Dũng yêu cầu.

Trước đó, chiều 15/9, khi công nhân đang thi công xây dựng công trình nhà xưởng chế biến thực phẩm (ở Khu công nghiệp Nhơn Hòa) thì xuất hiện mưa giông, gió mạnh, làm đổ sập bức tường đè nhiều người.

Nhiều người đau xót chứng kiến sập tường khiến 5 người chết. Ảnh: DT.

Ngay trong đêm, các cơ quan chức năng tỉnh Bình Định đã tiến hành các biện pháp cứu hộ và phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Đến thời điểm này đã có 5 người tử vong và 6 người bị thương do sập tường nhà máy, đang xây trong Khu công nghiệp Nhơn Hòa.

Tất cả nạn nhân này đều ở thị xã An Nhơn và huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.

Trong đó, thị xã An Nhơn có 2 người tử vong, 2 người bị thương và huyện Tuy Phước có 3 người tử vong, 4 người bị thương.