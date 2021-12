Nóng: Khởi tố, bắt tạm giam "dì ghẻ" liên quan đến cái chết của bé gái 8 tuổi tại TP.HCM

Ngày 28/12, Trung tá Lê Xuân Hòa, Đội trưởng Đội điều tra tổng hợp Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Võ Nguyễn Quỳnh Trang (26 tuổi, ngụ Gia Lai) theo điều 140 BLHS 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017.

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 140 người nào hành hạ, đối xử tàn ác với người mình nuôi dưỡng thì có thể bị xử phạt từ 1 – 3 năm tù.



Võ Nguyễn Quỳnh Trang tại hiện trường nơi thường xuyên đánh đập bé V.A. Ảnh công an cung cấp

Qua điều tra, Công an quận Bình Thạnh xác định bé V.A sống cùng với cha ruột là ông Nguyễn Kim Trung Thái và bà Trang (người tình của cha) tại block Topaz 2, chung cư Sài Gòn Pearl (phường 22, quận Bình Thạnh).

Trong thời gian sinh sống, bé V.A liên tục bị bà Võ Nguyễn Quỳnh Trang hành hạ, đánh đập.

Làm việc với cơ quan điều tra, ông Thái cho biết đã giao V.A cho bà Trang chăm sóc, nuôi dưỡng, dạy học. Ông Thái cũng thừa nhận, ông biết việc bà Trang dùng roi mây, sau này là dùng cây đánh cháu V.A và thấy cháu bị bầm tím nhưng không can thiệp, có ý đồng tình với các biện pháp của bà Trang.

Ngoài ra, ông Thái cũng không có hành động quyết liệt để bảo vệ con hoặc cản trở bà Trang thực hiện việc đánh đập, "dạy bảo" con mình như vậy.

Di ảnh của bé gái 8 tuổi bị tử vong do bạo hành được đặt trước tòa nhà Topaz 2, chung cư Saigon Pearl. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Khoảng 19h45 ngày 22/12, bé V.A đã tử vong với nhiều vết bầm tím, sẹo trên cơ thể. Công an quận Bình Thạnh đã có mặt cùng Công an phường 22 ghi lời các nhân chứng, những người liên quan để làm rõ.

Theo lời kể của người cậu ruột, V.A là một cô bé hiền lành, dễ thương. Từ sau khi cha mẹ V.A chia tay, em trai của bé sống cùng mẹ, còn bé sống cùng cha. Dù ở chung một thành phố, nhưng V.A bị bố cấm cản không cho được gặp mẹ.

Đồng thời, khi nghe tin cháu mất, gia đình lên gặp cháu ở nhà xác Bình Hưng Hòa trước khi Cơ quan CSĐT mổ tử thi để khám nghiệm thì phát hiện trên cơ thể cháu có rất nhiều vết bầm tím, nhiều vết sẹo cũ. Biên bản khám nghiệm tử thi cũng ghi rõ: ở đầu có vết khâu, cắt tóc để khâu, hai nách bị bầm tím, phần mông có mảng bầm lớn…

Hiện, gia đình đã gửi đơn tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của ông Thái và người tình là bà Trang lên Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM, Công an TP.HCM, Công an quận Bình Thạnh, Đội điều tra tổng hợp Công an quận Bình Thạnh, Hội bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM và Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam để đòi lại công bằng cho cháu gái của mình.