Vụ cháu bé 8 tuổi tử vong nghi bị bạo hành: Xót xa lời nói cuối cùng với mẹ

Vừa qua, thông tin một bé gái 8 tuổi sống tại quận Bình Thạnh, TP.HCM nghi bị bạo hành đến tử vong đã gây chấn động dư luận.

Tối 27/12, anh Nguyễn Quang Vinh, bác ruột của bé V.A đã có mặt tại chung cư Saigon Pearl (phường 22, quận Bình Thạnh) để cùng một số người dân sống tại đây thắp nến, dâng hoa tưởng nhớ đứa cháu gái bé nhỏ tội nghiệp. Nhìn gương mặt cô bé hồn nhiên, xinh đẹp như một thiên thần dưới ánh nến lung linh khiến tất cả những người có mặt đều không cầm được nước mắt.

Di ảnh bé gái 8 tuổi tử vong nghi bị bạo hành được đặt trước sảnh tòa nhà Topaz 2 nơi sinh thời bé đã sinh sống để mọi người cùng cầu nguyện, tưởng nhớ bé. Ảnh: Mỹ Quỳnh



Trao đổi với Dân Việt, anh Vinh cho biết, anh sinh sống và làm việc tại Vũng Tàu. Khi nghe tin về sự ra đi của cháu gái, anh lập tức có mặt tại thành phố để giúp em gái lo hậu sự cho cháu. Hiện tại, bé V.A đã được gia đình gửi vào chùa Vĩnh Nghiêm an táng, còn mẹ của cháu thì đang suy sụp, sức khỏe và tinh thần không ổn định nên gia đình đã đưa về Vũng Tàu chăm sóc.

Theo lời kể của người bác ruột, V.A là một cô bé hiền lành, dễ thương. Từ sau khi ba mẹ V.A chia tay, em trai của bé sống cùng mẹ, còn bé sống cùng ba. Dù ở chung một thành phố, nhưng V.A bị bố cấm cản không cho được gặp mẹ.

Anh Nguyễn Quang Vinh - bác ruột của bé V.A không kìm được nước mắt khi nói về cô cháu gái. Ảnh: Mỹ Quỳnh

"Theo lời kể của em gái tôi, suốt thời gian qua em tôi đã cố gắng để được gặp con nhưng bị cấm cản. Ba của V.A nói gọi điện cho Tr. (vợ sắp cưới của ba V.A) để gặp con, nhưng mỗi lần em gái tôi gọi thì đều bị từ chối. Đến khoảng tháng 12/2020, em gái tôi hỏi được người giúp việc về trường V.A đang học nên đã chạy đến tìm con. Gặp được nhau, hai mẹ con ôm nhau khóc nức nở.

V.A là một cô bé hiểu chuyện, thương mẹ, nhìn thấy mẹ khóc nên đã nói: Ba cấm mẹ không được gặp con rồi mà, mẹ tìm gặp con làm gì. Mẹ đừng khóc, đừng buồn nữa vì mẹ khóc, mẹ buồn là V.A cũng sẽ buồn. Mẹ hứa với V.A không được khóc, không được buồn nữa nha..." - người bác nấc nghẹn kể lại.

Anh Vinh cho biết, sau lần gặp đó thì dịch bệnh Covid-19 cũng trở nên nghiêm trọng, V.A không đến trường đi học được nên mẹ cháu cũng chẳng thể gặp lại con gái. Không ngờ rằng, đó cũng chính là lần gặp cuối cùng được gặp con.

Rất nhiều người đã có mặt để cầu nguyện, tưởng nhớ bé V.A. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Anh Vinh cho biết, theo kết quả của Cơ quan CSĐT, cháu V.A mất lúc 19h40 ngày 22/12. Nhưng đến 11h30 ngày 23/12, mẹ cháu mới được thông báo về sự ra đi này. 4h chiều ngày 23/12, anh Vinh và ông bà ngoại mới nhận được hung tin.

"Khi nghe tin cháu mất, tôi đã suy nghĩ rằng có điều gì đó uẩn khúc trong cái chết của cháu. Lúc được thông báo lên gặp cháu ở nhà xác Bình Hưng Hòa trước khi Cơ quan CSĐT mổ tử thi để khám nghiệm, tôi thấy trên cơ thể cháu có rất nhiều vết bầm tím, nhiều vết sẹo cũ. Biên bản khám nghiệm tử thi cũng ghi rõ: ở đầu có vết khâu, cắt tóc để khâu, hai nách bị bầm tím, phần mông có mảng bầm lớn…", anh Vinh nói.

Cũng theo anh Vinh, hiện tại anh đã thay mặt em gái gửi đơn tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của ông N.K.Tr.T và người tình là N.V.Q.T lên Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM, Công an TP.HCM, Công an quận Bình Thạnh, Đội điều tra tổng hợp Công an quận Bình Thạnh, Hội bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM và Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam để đòi lại công bằng cho cháu gái của mình.