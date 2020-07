Nóng: Lại động đất ở Sơn La

Trận động đất thứ ba trong ngày hôm nay trên địa bàn huyện Mộc Châu, Sơn La xảy ra vào lúc 15 giờ 52 phút 26 giây, ngày 27/7/2020 (giờ địa phương); 08 giờ 52 phút 26 giây (GMT). Tọa độ của trận động đất 20.93N-104.66E Độ sâu khoảng 12 km.

Theo ông Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng Viện Vật lý địa cầu, đây là trận động đất có độ lớn M=3.8 nên cấp độ rủi ro thiên tai bằng 0.

Ba trận động đất liên tiếp xảy ra trong ngày hôm nay 27/7 trên địa bàn huyện Mộc Châu (Sơn La). Ảnh: Viện Vật lý địa cầu.

Trước đó, lúc 12 giờ 14 phút 51 giây trưa nay, Viện Vật lý địa cầu cũng ghi nhận một trận động đất cường độ 5,3 độ Richter xảy ra trên địa bàn huyện Mộc Châu.

Động đất xảy ra ở vị trí 20.83N - 104.65E, độ sâu chấn tiêu khoảng 14 km. Đây là trận động đất có cường độ mạnh nhất xảy ra từ đầu năm 2020 đến nay.

Khu vực xảy ra động đất chỉ cách trung tâm Hà Nội khoảng 200 km. Ảnh hưởng của trận động đất này đã khiến nhiều khu vực nhà cao tầng tại nội thành Hà Nội, địa bàn các tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An cảm nhận rõ rung lắc do dư chấn.

Trận động đất thứ 2 xảy ra lúc 12 giờ 39 phút 59 giây với cường độ 3 độ Richter. Động đất xảy ra ở vị trí 20.90 N - 104.683E, độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km.

Cũng theo ông Nguyễn Xuân Anh, thời gian gần đây khu vực miền núi phía Bắc có ghi nhận một số trận động đất trung bình.

Cụ thể trận động đất M = 5.4 xảy ra ngày 25/11/2019 tại khu vực huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng; động đất M = 4.9 xảy ra ngày 16/6/2020 tại khu vực huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu.

"Trên cơ sở các kết quả phân tích không gian và thời gian về hoạt động động đất khu vực miền Bắc Việt Nam và lân cận chứng tỏ đây là khu vực có tính động đất cao. Những trận động đất mạnh được ghi nhận trong quá khứ như động đất Điện Biên M = 6.8 (1935), động đất Tuần Giáo M = 6.7 (1983) cho thấy hoạt động động đất mạnh ở khu vực này" - ông Xuân Anh nhận định.

Mặc dù cho đến nay, thiệt hại về người và tài sản do động đất gây ra tại nước ta nói chung và khu vực vùng núi phía Bắc nói riêng là không đáng kể so với thiệt hại do các thiên tai khác như bão, lụt, hoả hoạn, v.v… gây ra, song ông Xuân Anh cảnh báo, sẽ thật là sai lầm nếu coi nhẹ các hiểm hoạ động đất.

"Theo đánh giá, khu vực Tây Bắc như Điện Biên, Tuần Giáo, Lai Châu, Sơn La,… có thể phải chịu đựng những chấn động cấp 8 - 9 trong tương lai" - ông Xuân Anh nói.