NÓNG: Nghi án chồng giết vợ rồi tự tử trong nhà nghỉ

Thông tin về nghi án chồng giết vợ rồi tự tử trong nhà nghỉ từ Báo Long An: Sáng 25/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An đang phong tỏa hiện trường vụ án mạng xảy ra tại nhà nghỉ T.T, đường Nguyễn Thái Bình, phường 3, TP.Tân An (Long An).

Cơ quan chức năng đang tiến hành phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi và xác minh, điều tra vụ nghi án chồng giết vợ rồi tự tử trong nhà nghỉ. Nguồn: Lao Động

Theo thông tin ban đầu từ Lao Động, vụ việc có 2 người chết là vợ, chồng đang trong thời gian ly thân. Tối hôm trước, 2 vợ chồng là B.N.H.Q (sinh năm 1982) và N.D.H (sinh năm 1980) và 1 đứa con 5 tuổi (cùng ngụ xã Bình Quới, huyện Châu Thành, tỉnh Long An) đến thuê nhà nghỉ T.T để ở qua đêm.

Trong lúc ở trong phòng, lúc con nhỏ đang ngủ say, vợ chồng xảy ra cự cãi, mâu thuẫn. Theo đó, người chồng được cho là đã dùng dao đâm chết vợ và sau đó tự tử.

Sáng sớm nay, cơ quan chức năng đang tiến hành phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi và xác minh, điều tra vụ việc.

Riêng về đứa trẻ 5 tuổi, được biết sáng sớm nay đã có người thân trong gia đình đến nhận và sức khỏe vẫn bình thường.