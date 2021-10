Khởi tố đối tượng giết vợ ở Bắc Giang và người bao che tội phạm

Ngày 23/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với Nguyễn Quốc Yên (SN 1958, trú tại thôn Thống Nhất, xã Bắc Lý, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) về tội "Giết người"; Quyết định khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Ngọ Đức Xuân, sinh năm 1985, trú tại thôn Ngọ Phúc, xã Châu Minh, huyện Hiệp Hòa về tội "Che giấu tội phạm".

Đối tượng Nguyễn Quốc Yên tại cơ quan Công an. Ảnh: CACC

Trước đó, do mẫu thuẫn cá nhân phát sinh trong thời gian chung sống (Nguyễn Quốc Yên và vợ cũ là bà Ngô Thị H., sinh năm 1956, cùng trú tại thôn Thống Nhất, xã Bắc Lý, huyện Hiệp Hòa đã ly hôn từ lâu nhưng vẫn tiếp tục chung sống với nhau như vợ chồng từ năm 2016 đến nay), khoảng 20 giờ ngày 17/10, Nguyễn Quốc Yên đã dùng búa và dao sát hại bà H. rồi bỏ trốn.

Quá trình lẩn trốn, Yên sử dụng xe máy di chuyển qua nhiều xã thuộc huyện Hiệp Hòa rồi gửi xe tại nhà Ngọ Đức Xuân. Sau đó, Yên nhờ Xuân đưa ra bến đò Yên Ninh thuộc địa phận xã Đông Lỗ, huyện Hiệp Hòa để qua sông và tiếp tục lẩn trốn tại huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

Đến tối 18/10, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang chủ trì phối hợp với Công an huyện Hiệp Hòa, Công an huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh và các đơn vị nghiệp vụ khác đã bắt giữ thành công đối tượng Nguyễn Quốc Yên khi đang lẩn trốn tại địa bàn thôn Phù Yên, xã Dũng Liệt, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

Vụ án đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.