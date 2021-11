Bị cáo Nguyễn Kim An là người đã trốn khỏi Trại giam Chí Hòa, Công an TP.HCM vào ngày 13/7 năm nay, gây xôn xao dư luận.

Cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) TP.HCM kết luận đây là vụ án "Trốn khỏi nơi giam giữ" do Nguyễn Kim An thực hiện. Hành vi của An đã xâm phạm chế độ giam, giữ và hoạt động bình thường của cơ quan tiến hành tố tụng hình sự, cơ quan thi hành án hình sự.

Bị cáo Nguyễn Kim An được dẫn tới phòng xét xử ngày 24/11. Ảnh: CTV.

Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Kim An là người bị kết án tử hình về tội "Giết người" và "Cướp tài sản" (TAND TP.HCM tuyên án tháng 6/2015) đang bị giam tại buồng giam 22AB, khu AB, Trại tạm giam Chí Hòa, Công an TP.HCM.

Khoảng 15 giờ ngày 13/7/2021, tổ trực ban khu AB phát cơm, canh và bơm nước sinh hoạt buổi chiều cho phạm nhân.

Lúc 15 giờ 45, Nguyễn Kim An lợi dụng lúc cán bộ công an mở cửa buồng giam, khi cán bộ quay lưng ra và đưa cơm cho buồng giam khác thì An rút chân ra khỏi cùm, đi ra khỏi buồng giam 22AB và đi phía sau lưng cán bộ công an đến một phòng trống kế bên (dùng làm kho chứa cùm và đồ lưu ký) rồi trốn vào đây.

Sau đó, An lấy 1 bộ đồ lưu ký có sẵn trong phòng gồm 1 quần jean màu xám và 1 áo sơ mi dài tay màu sẫm. An mặc quần jean và bỏ áo sơ mi vào bịch ni long cùng 1 áo thun mà An đã lấy trong buồng giam 22AB trước khi trốn.

An ở trong phòng kho đến khi không nghe tiếng của cán bộ thì đi ra và theo lối cầu thang xuống tầng trệt nhưng thấy đông người nên An quay lên trốn vào 1 kho khác ở cạnh cầu thang đường vào gác 1.

Đến khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, An ra khỏi nơi ẩn nấp và đi cầu thang xuống tầng trệt, đi vào đường hầm (không rõ khu nào). Khi An thấy 1 xe đặc chủng chở phạm nhận đang đậu, nghĩ sẽ có đường ra cổng nên An đi theo đường này. Khi đến cổng 2 của trại giam, cán bộ trực cổng hỏi An đi đâu thì An xin ra ngoài.

Lợi dụng sơ hở lúc cổng mở, An lẻn ra ngoài và đi theo đường ra cổng chính của Trại giam Chí hòa đi ra đường Hòa Hưng (quận 10).

Tử tù Nguyễn Kim An đã bị bắt khi đang lẩn trốn ở TP.Thủ Đức. Ảnh: CACC

Sau khi ra khỏi trại giam, An đi nhiều nơi, đến tối 14/7, An nhớ là có nhìn thấy địa chỉ nhà của Nguyễn Ngọc Toàn đang ở tù chung buồng 22AB với An (địa chỉ nhà ghi trên giấy nhận gửi quà thăm nuôi).

An đi đến nhà 202 Thạch Lam (quận Tân Phú) thì gặp anh trai và chị dâu của Toàn. An xin cho ngủ lại một đêm thì chị dâu của Toàn có cho An 500.000 đồng và đuổi An đi, nhưng An năn nỉ và được cho ngủ lại. Đến gần sáng, chủ nhà tiếp tục đuổi An đi.

An đón xe ôm ra khu vực ngã tư Thủ Đức tìm phòng trọ người quen. Sau đó, An gặp ông Nguyễn Xuân Tuyên hành nghề chạy xe ôm và kêu ông Tuyên chở về nhà trọ ở quận Tân Phú.

Trên đường đi, An xin về nhà ông Tuyên ngủ nhờ một đêm và ông Tuyên đồng ý. Sau khi ông Tuyên cho An ăn mì gói, An nói với ông Tuyên đi gặp bạn.

Khi vừa ra khỏi nhà ông Tuyên, An bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM bắt theo quyết định truy nã.

Cáo trạng cho biết: Trong thời gian trốn khỏi Trại giam Chí Hòa, An không nói cho ai biết việc bản thân là phạm nhân mang án tử hình đang trốn khỏi Trại giam.