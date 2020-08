NÓNG: Nhân viên đang ngồi trong quán cà phê, bất ngờ bị bắn 3 phát súng

Nạn nhân là anh Võ Tiến Vinh (39 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thạnh, TP.Nha Trang) - nhân viên phục vụ quán cà phê trên.



"Tôi đang ngồi trong quán cùng một số người bạn thì 2 thanh niên đi xe máy tới. Vừa đến nơi, người ngồi sau rút vật giống súng bắn 3 phát. Tôi bị trúng một phát vào lưng", anh Vinh kể với Zing.

Anh Vinh bị bắn trúng lưng. Nguồn: Zing

Cụ thể, thông tin trên CAND: Theo tường trình của nạn nhân Võ Tiến Vinh, vụ việc xảy ra vào khoảng 23h đêm 25/8, trong lúc anh Vinh đang ngồi bên trong quán cà phê cùng một số người bạn thì 2 nam thanh niên đi xe máy kiểu dáng Yamaha Sirius ập tới. Người ngồi sau rút ra khẩu súng ngắn hướng nòng về phía anh Vinh rồi bắn 3 phát đạn khiến anh Vinh cùng mấy người bạn hoảng loạn.



Trong chớp nhoáng, 2 nam thanh niên tăng tốc xe máy tẩu thoát khỏi hiện trường. Một trong 3 viên đạn bắn trúng vùng lưng của anh Vinh gây chảy máu cháy rất nhiều. Ngay sau đó, nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cấp cứu và điều trị vết thương.

Rà soát hiện trường, chủ nhân quán cà phê nhặt được 2 vỏ đạn và đã giao nộp cho cơ quan công an. Hành tung nghi can nổ súng và nguyên nhân gây ra vụ việc đang được Công an TP.Nha Trang tập trung điều tra để xử lý theo quy định pháp luật.