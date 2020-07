Nóng: Sơn La lại xuất hiện liên tiếp 2 trận động đất, tại sao vậy?

Sau khi xảy ra 4 trận động đất liên tiếp trong ngày hôm qua 27/7, có những trận độ lớn lên tới 5.3 độ richte, sáng nay 28/7, trên địa bàn huyện Mộc Châu (Sơn La) lại ghi nhận có 2 trận động đất.

Trận động đất thứ nhất xảy ra vào lúc 23 giờ 17 phút 20 giây (GMT) ngày 27/7/2020, tức 06 giờ 17 phút 20 giây, ngày 28/7/2020 (giờ địa phương).

Tọa độ trận động đất: 20.924N-104.698E. Độ sâu khoảng 8,1 km. Độ lớn: M=3.3, cấp độ rủi ro thiên tai: 0.

Tâm chấn động đất tại huyện Mộc Châu (Sơn La).

Trận động đất thứ hai cũng xảy ra trên địa bàn huyện Mộc Châu, Sơn La. Thời gian xảy ra động đất là 01 giờ 26 phút 42 giây (GMT) ngày 28/7/2020, tức 08 giờ 26 phút 42 giây, ngày 28/7/2020 (giờ địa phương).

Tọa độ trận động đất: 20.922N-104.737E. Độ sâu khoảng 12,1 km.

Tuy nhiên, so với trận động đất đầu tiên trong sáng nay, trận động đất thứ hai có độ lớn lớn hơn với M=4.0. Cấp độ rủi ro thiên tai: 0.

Trước hiện tượng các trận động đất liên tục xảy ra ở Mộc Châu, Sơn La, phóng viên Dân Việt có trao đổi nhanh với TS Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng Viện Vật lý địa cầu.

Ông Xuân Anh cho biết, việc xảy ra các trận động đất liên tiếp như vậy là hiện tượng bình thường, vì sau các trận động đất lớn thông thường sẽ có những trận động đất nhỏ hơn.

Trong khi đó, khu vực huyện Mộc Châu nằm trong đới đứt gãy sông Đà nên thi thoảng vẫn xảy ra các trận động đất.

Do động đất lên đến 5,3 độ nên khu vực phải hứng chịu thêm nhiều dư chấn khác. Tại Hà Nội và nhiều địa phương khác cũng cảm nhận rõ dư chấn này, người dân ở những tòa nhà cao tầng cảm nhận rõ rung lắc do dư chấn động đất.

rận động đất khiến tường trụ sở làm việc của UBND xã Nà Mường, huyện Mộc Châu bị nứt lớn.

Cũng theo ông Nguyễn Xuân Anh, thời gian gần đây khu vực miền núi phía Bắc có ghi nhận một số trận động đất trung bình.

Mặc dù cho đến nay, thiệt hại về người và tài sản do động đất gây ra tại nước ta nói chung và khu vực vùng núi phía Bắc nói riêng là không đáng kể so với thiệt hại do các thiên tai khác như bão, lụt, hoả hoạn, v.v… gây ra, song ông Xuân Anh cảnh báo, sẽ thật là sai lầm nếu coi nhẹ các hiểm hoạ động đất.

"Theo đánh giá, khu vực Tây Bắc như Điện Biên, Tuần Giáo, Lai Châu, Sơn La,… có thể phải chịu đựng những chấn động cấp 8 - 9 trong tương lai" - ông Xuân Anh nói.