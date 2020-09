Nóng trong tuần: Phó hiệu trưởng cùng giáo viên “thác loạn” ma túy tại phòng làm việc

Phó hiệu trưởng cùng giáo viên “phê” ma tuý tại phòng làm việc

Ông Dương Xuân Kiểm - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS An Thắng.

Ngày 19/9, Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết, Công an huyện Pác Nặm đã bắt quả tang ông Dương Xuân Kiểm (SN 1968, Phó hiệu trưởng phụ trách trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã An Thắng, huyện Pác Nặm) cùng 3 người khác khác là Lý Nguyên Bảo (SN 1973, giáo viên của trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã An Thắng); Mồng Văn Duy (SN 1988); Mã Văn Đới (cùng trú xã Nghiên Loan, huyện Pác Nặm) đang cùng nhau sử dụng ma túy tại nơi ở, cũng là phòng làm việc của Kiểm tại trường thì bị bắt quả tang.

Tang vật thu giữ gồm: 7 cục nhựa thuốc phiện, 2 lọ đựng sái thuốc phiện, 1 bộ dụng cụ sử dụng thuốc phiện, 1 gậy điện, 4 điện thoại di động và 418.000 đồng.

Qua xét nghiệm, cả 4 người đều có kết quả dương tính với ma túy.

Chơi ma túy trên cabin ô tô rồi làm "chuyện người lớn" với bạn gái nhí

Hoàng Văn Dương tại trụ sở công an.

Ngày 16/9, Công an TP.Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Dương (SN 1998, trú tại phường Hà Lầm, TP.Hạ Long) về hành vi “Giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi”.

Trước đó, thông qua mạng xã hội Facebook, Hoàng Văn Dương kết bạn với cháu P.M.Q (chưa đủ 16 tuổi), cả hai có nhắn tin gọi điện và thỉnh thoảng gặp gỡ nhau.

Ngày 15/8, Dương điều khiển xe ô tô tải đón cháu Q., cả hai sau đó cùng sử dụng ma túy trên cabin xe. Đến tối, Dương thuê phòng khách sạn và thực hiện hành vi quan hệ tình dục với cháu Q.

Sau khi về nhà, do xảy ra mâu thuẫn nên cháu Q. có viết 1 tờ giấy với nội dung bị Hoàng Văn Dương bắt ép sử dụng ma túy và cưỡng hiếp, sau đó cháu Q. bỏ đi. Trong khi dọn phòng, bà ngoại cháu Q phát hiện ra tờ giấy trên nên đã cùng gia đình cháu Q. tìm và đưa Dương đến cơ quan công an để trình báo sự việc.

Cảnh sát cơ động bị tông tử vong khi đang làm nhiệm vụ

Người dân chứng kiến sự việc tại khu vực đường cao tốc Hà Nội - Bắc Giang.

Ngày 14/9, tại km 122 150 đường cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, thuộc địa phận xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng (Bắc Giang), tổ công tác của Công an tỉnh Bắc Giang gồm phòng Cảnh sát kinh tế, phòng Cảnh sát giao thông, phòng Cảnh sát cơ động phối hợp với Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Giang thực hiện kế hoạch công tác.

Khi tổ công tác triển khai phương án dừng phương tiện, xe ô tô khách 16 chỗ ngồi BKS 29B – 501.64 đã giảm tốc độ, tấp vào lề đường. Tuy nhiên, do có ý thức chống đối, lái xe đã đột ngột tăng ga bỏ chạy, hất văng trung sĩ Mạnh lên nắp capo.

Bất chấp việc trung sĩ Mạnh đang bám vào cần gạt nước, đu trên nắp capo rất nguy hiểm, các đối tượng vẫn tiếp tục điều khiển xe trên đường cao tốc khoảng 1km. Sau đó, trung sĩ Mạnh ngã khỏi nắp capo, văng xuống đường và bị xe tông trúng, hy sinh.

Lực lượng công an đã tổ chức truy bắt được 2 đối tượng là Trần Văn Dũng (SN 1989, tạm trú tại phường Tam Thanh, TP.Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) và Dương Đức Tuyển (SN 1994, tạm trú xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn), là lái xe và chủ xe tông tử vong chiến sĩ Nguyễn Văn Mạnh.

Khởi tố, tạm giam giang hồ mạng Dũng 'trọc' – bố nuôi Khá “bảnh”

Chiều 18/9, Cơ quan CSĐT Công an TP Hòa Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 5 bị can và ra lệnh tạm giam các bị can để điều tra, làm rõ hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” được quy định tại điều 255 BLHS.

5 bị can được VKS TP Hòa Bình phê chuẩn khởi tố gồm Nguyễn Văn Dũng, (hay còn gọi Dũng "trọc" SN 1968, trú tại phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, TP Hà Nội) chuyên bảo kê nhà hàng, khách sạn, quán karaoke, cho vay nặng lãi và đòi nợ thuê; Lê Xuân Hùng (SN 1982), trú tại phường Đồng Tiến (TP Hoà Bình); Trần Thị Ngọc Quỳnh; Nguyễn Văn Thanh và Khà Văn Linh cùng trú tại huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình.

Trước đó, rạng sáng 11/9, tại quán Karaoke Minh Minh, thuộc xóm 7, xã Sủ Ngòi (TP Hoà Bình), do Vũ Thị Kim Minh (SN 1973, trú tại phường Hữu Nghị, TP Hoà Bình) làm chủ, Công an TP Hòa Bình phát hiện bắt quả tang Dũng cùng 19 người khác đang tụ tập, sử dụng trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm: 2 thẻ ATM, 11 đĩa sứ, 1 túi ni lông chứa chất bột màu trắng và 2 mảnh viên nén màu xám nghi là ma túy.

Cô gái đi xe sang LX570 bị đánh ghen giữa phố Hà Nội

Hình ảnh cô gái bị chặn đường, đánh ghen trên phố được người dân ghi lại - Ảnh cắt từ clip

Chiều 15/9, trên mạng xã hội lan truyền nhiều clip ghi lại cảnh một người phụ nữ mặc đồ kín mít, đội mũ bảo hiểm nhãn xe ôm công nghệ Grab lao vào hành hung một cô gái đi trên xe sang Lexus LX570 trên phố Lý Nam Đế (phường cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội).

Theo nội dung đoạn clip ghi lại, người phụ nữ mặc áo chống nắng đội mũ bảo hiểm Grab chặn đầu chiếc xe sang này rồi kéo cô gái đi cùng một người đàn ông trên xe xuống đường, liên tục kéo tóc, kéo áo, đánh vào người cô gái trẻ. Còn người đàn ông trên xe sang LX570 cũng đi xuống cố gắng bảo vệ cô gái, có thời điểm người đàn ông còn dùng tay đấm người phụ nữ đội mũ bảo hiểm.

Theo nhiều người dân, người phụ nữ mặc đồ kín mít là vợ của người đàn ông trên xe, vì nghi ngờ chồng ngoại tình nên đã đánh ghen trên phố.

Ngày 18/9, một lãnh đạo Công an phường Cửa Đông cho biết, lực lượng chức năng đã "dò" số điện thoại để liên lạc với những người liên quan đến vụ việc nhưng đều không liên lạc được. Có thể là "việc nội bộ của gia đình người ta nên người ta không muốn giải quyết”.