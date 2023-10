NSND Quang Vinh thú nhận có hai lần “không bình thường” với Tố Nga

Chương trình "Con đường âm nhạc" với chủ đề "Nhớ thương Ví Giặm" khắc hoạ dấu ấn riêng biệt của Tố Nga qua hơn 10 ca khúc mang âm hưởng dân gian xứ Nghệ và Việt Nam. Nữ ca sĩ đã tràn đầy xúc cảm với những ca khúc đã gắn liền với hành trình sự nghiệp của cô.

Ca sĩ Tố Nga thướt tha với tà áo dài xanh lá cây mở màn chương trình. Ảnh: Vũ Toàn

Chương trình chia làm 3 chương, trong đó chương 1 và chương 3 là những bài hát, những câu chuyện xoay quanh Ví Giặm, với những ca khúc mang âm hưởng dân ca Ví Giặm đã gắn bó và làm nên tên tuổi của Tố Nga. Sở hữu giọng trung trầm, mộc mạc, cảm xúc, đậm âm sắc miền Trung… là lợi thế để nữ ca sĩ "quẫy mình" trong những ca khúc dân gian. Ngay ở phần mở màn, Tố Nga đã gieo thương nhớ với giọng hát ngọt ngào qua ca khúc "Nhớ thương Ví Giặm" - ca khúc chủ đề của chương trình. Ngồi dưới hàng ghế khán giả, NSƯT Tố Uyên khen ngợi: "Hát tốt lắm, xúc động lắm".

Tố Nga chia sẻ: "Khi bắt đầu cất câu hát đầu tiên, tôi rất bồi hồi hồi tưởng câu chuyện từ tấm bé của mình bên bữa cơm gia đình, gió Lào cát trắng. Những điều đó nuôi dưỡng tâm hồn tôi. Tôi yêu hát từ tấm bé dù gia đình không ai theo nghệ thuật, trốn mẹ đi xem những đêm nhạc có những nghệ sĩ tên tuổi như Trung Đức, Thu Hiền về biểu diễn và mơ ước mình lớn lên được đứng trên sân khấu". Ngay sau đó Tố Nga "rủ" khán giả "Về Hà Tĩnh người ơi" với một bản phối vừa lạ, vừa quen. "Ở hai đầu nỗi nhớ", "Điệu Ví Giặm là em", "Mơ quê"… tiếp tục đưa khán giả ngược dòng ký ức trở về với năm tháng làm nghề của Tố Nga. Ở đó, nữ ca sĩ đã giúp mọi người thấu hiểu hơn lí do vì sao mỗi khi cất lời hát, giọng hát của chị lại đằm đượt và thiết tha đến thế, nhất là với những ca khúc viết về xứ Nghệ.

Tố Nga dành nhiều chia sẻ để nhớ về người thầy An Thuyên của mình. Ảnh: Vũ Toàn

Trong chương trình, Tố Nga chia sẻ nhiều cảm nhận về nhạc sĩ An Thuyên, người đã định hướng chị theo dòng nhạc dân ca. Nữ ca sĩ bày tỏ: "Tố Nga có chuỗi hoạt động hơn 30 năm với dòng nhạc âm hưởng dân ca. Tố Nga mang ơn nhạc sĩ An Thuyên vì đã hướng dẫn Nga đi theo con đường hát dân ca".

Để tưởng nhớ người thầy trân quý của mình, Tố Nga đã hát lại "Hà Tĩnh mình thương" - ca khúc nổi tiếng của An Thuyên và gắn với dấu ấn của Tố Nga, giúp Tố Nga đoạt Huy chương vàng hội diễn và được trao danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú. Trước khi gặp thầy An Thuyên Tố Nga hát nhạc nhẹ và khi được thầy An Thuyên được định hướng, chị đã thăng hoa trở thành một NSƯT hàng đầu về dòng dân ca.

Dù có nhiều bản phối mới nhưng Tố Nga đã nói với Giám đốc âm nhạc Quang Vinh cho chị hát lại bản phối cách đây hơn 20 năm chị từng hát với Quang Vinh. Những da diết yêu thương miền quê Hà Tĩnh như dòng sông chảy tràn trong lời hát. Tố Nga cho biết năm 1999, khi nhạc sĩ An Thuyên nghe Tố Nga hát đã bảo Tố Nga phải hát dân ca vì "bây giờ người ta hát dân ca giọng cao nhiều nhưng giọng trầm như con hát dân ca mới lạ". Khi Tố Nga hát dân ca, chị không gặp khó khăn gì vì dân ca đã ngấm vào chị từ nhỏ.

Tố Nga ngọt ngào với những câu hát về xứ Nghệ. Ảnh: Vũ Toàn

Hát những ca khúc âm hưởng dân ca miền Trung giúp nữ ca sĩ khoe triệt để thế mạnh nhưng cũng làm khó chị và ê-kíp không ít. Các ca khúc rất hay, nổi tiếng, tuy nhiên cùng một dạng màu. Tuy nhiên, những bản phối đa sắc, hiện đại mà không làm mất chất dân ca truyền thống miền Trung của Đức Nghĩa, Đỗ Bảo… đã mang đến những sự khác biệt, mới mẻ, hấp dẫn, giúp chương trình trở nên phong phú đa dạng. Chọn các bài Ví Giặm tiết tấu nhẹ nhàng tình cảm cũng là điều phù hợp với Tố Nga bây giờ. Giọng hát của Tố Nga từng chứa đựng tất cả những trắc trở, nỗi đau, nhọc nhằn vươn lên mà chị từng trải qua. Hiện Tố Nga đang hạnh phúc và tiếng hát vì thế cũng trở nên nhẹ nhàng, ngọt ngào hơn trước.

Chương 2 là những bài hát về tình mẹ, về những nỗi niềm của đời sống như một lời kể nhẹ nhàng về một Tố Nga trong cuộc sống, luôn tìm niềm vui và chỗ dựa ở gia đình, con cái. Hà Nội đã thành quê hương thứ hai của chị, vì thế Tố Nga chọn "Mùa Xuân làng lúa làng hoa" để ca ngợi mảnh đất này. Hoài cảm tiếp tục là một ca khúc dạt dào về Hà Nội. Ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Cung Tiến với lời ca tuyệt mỹ cho thấy Tố Nga không chỉ là giọng ca hàng đầu về dân ca, hát hay nhạc trẻ mà còn dễ dàng chinh phục nhạc xưa.

Nữ ca sĩ gốc Hà Tĩnh dạt dào cảm xúc với những ca khúc về mẹ. Ảnh: Vũ Toàn

Đây cũng là ca khúc nhiều tâm sự u hoài nhất trong chương trình, mang lại một mảng màu khác, một thanh âm khác giữa những ngọt ngào êm ái của tổng thể chương trình. Đây là sự cố tình của Giám đốc âm nhạc Quang Vinh, mang khán giả rời những sông xanh, lúa ngát để đến với không gian hoài cổ trước khi trả khán giả lại mảng đất dân ca, để người nghe không bị chán, đồng thời như một lời kể nhẹ nhàng của Tố Nga về một đoạn sống trầm, nhiều nỗi niềm của chị.

"Hà Nội không sinh ra Nga nhưng chứng kiến những thăng trầm cuộc sống, những khổ đau và hoan ca. Hà Nội chính là nơi Nga nhớ nhất khi đi xa" - Tố Nga tâm sự. Hà Nội cũng cho Tố Nga những người thân như ruột thịt trong đó có NSƯT Phạm Phương Thảo. Chọn sáng tác "Thương ơi lòng mẹ" của người em thân thiết, Tố Nga làm người nghe xúc động bởi giọng hát quá truyền cảm, nặng tình.

NSND Quang Vinh vừa đệm đàn, vừa song ca với Tố Nga

Điểm nhấn của "Con đường âm nhạc" tháng 9 là màn song ca rất tình của Tố Nga và đàn anh - NSND Quang Vinh với màn hỗ trợ của các giọng ca trẻ kết hợp rap đầy trẻ trung ấn tượng cho một ca khúc đậm màu sắc dân ca "Đưa anh về Hà Tĩnh". NSND Quang Vinh diện sơ mi, quần tây trắng, gẩy guitar rất thanh niên trong khi Tố Nga e ấp, dịu dàng như cô gái mới lớn đang chờ cưới hỏi.

Khi được MC Mỹ Vân hỏi điều gì khiến NSND Quang Vinh dành tình cảm đặc biệt cho Tố Nga, NSND Quang Vinh hóm hỉnh trả lời: "Đặc biệt là không bình thường, nếu thế thì tôi đã hai lần không bình thường với Tố Nga. Nhưng Tố Nga xứng đáng được tôi "không bình thường" tức dành cho nhiều tình cảm đặc biệt. Tố Nga cũng nhận được những tình cảm đặc biệt từ công chúng thì không có lý do gì một người gần gũi như tôi không quý, không thương". Tố Nga cũng chia sẻ, chị cảm động vì "anh Vinh dành cho Nga một từ đó là một chữ "thương".

NSND Quang Vinh vừa đệm đàn guitar, vừa hát song ca với Tố Nga. Ảnh: Vũ Toàn

Nếu nhạc sĩ An Thuyên đặt nền móng cho Tố Nga thì Quang Vinh là người hỗ trợ, rất thương Tố Nga". Từ tình thương và sự đồng cảm sâu sắc ấy, NSND Quang Vinh đã giúp Tố Nga thực hiện thành công rực rỡ liveshow "Dòng sông đa tình" và tiếp tục là "Nhớ thương Ví Giặm". Anh hiểu những ưu điểm của Tố Nga để thực hiện một chương trình mộc mạc, lắng đọng, nghiêng sâu về phần nghe đúng với cả tinh thần chương trình cũng như tính cách Tố Nga.

Tuy thời lượng ngắn với 10 ca khúc nhưng Tố Nga cho biết chị còn lo lắng hơn cả khi làm liveshow vì đây là chương trình trực tiếp. Tuy nhiên những tràng vỗ tay vang vọng khán phòng đã chứng tỏ những món ăn âm nhạc quen mà lạ mà Tố Nga mang đến "Con đường âm nhạc" đủ thấy những người thưởng thức hứng khởi thế nào. Khán giả đến chật khán phòng và ở lại đến khi chương trình kết thúc để ùa lên sân khấu chúc mừng Tố Nga. Trong đó có cả những tên tuổi trong làng nhạc như NSND Thu Hiền, NSND Quang Thọ, NSND Thái Bảo, NSND Hồng Hạnh, NSƯT Hồng Liên, Tố Uyên, Hồng Năm, Thanh Tài, Bùi Lê Mận...

Tố Nga đã thật sự thăng hoa với "Con đường âm nhạc" của mình. Ảnh: Vũ Toàn

Tố Nga hạnh phúc cho biết, chị vô cùng sung sướng khi được hát trong tiết Thu Hà Nội và có rất nhiều bạn bè, người hâm mộ từ các vùng miền, từ nước ngoài về xem chị biểu diễn. Với những gì đã thể hiện ở "Nhớ thương Ví Giặm", Tố Nga chứng tỏ chị xứng đáng là tên tuổi hàng đầu của dòng nhạc dân gian âm hưởng dân ca vùng Nghệ An – Hà Tĩnh.