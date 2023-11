Ngày 23/11, NSƯT Đỗ Kỷ đã chính thức gửi đơn xin cứu xét lên Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Ban Tuyên giáo TƯ, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ VHTTDL, Ban Thi đua – Khen thưởng TƯ, Vụ Tổ chức – Cán bộ (Bộ VHTTDL), Cục Nghệ thuật biểu diễn cùng các cơ quan thông tấn báo chí.

Trong đơn, nghệ sĩ Đỗ Kỷ trình bày rằng, ngày 22/11/2023, ông có nhận được thông báo số 604/TB-NTBD ngày 21/11/2023 thông báo kết quả thẩm định hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân lần thứ 10. Trong đó có ghi rõ: "Hồ sơ này Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương trình Thủ tướng Chính phủ tạm để lại do: Cá nhân có đơn thư và ý kiến của Bộ Công an; không đủ điều kiện, tiêu chuẩn đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân lần thứ 10. Cục Nghệ thuật biểu diễn gửi thông tin đến Nghệ sĩ ưu tú Phạm Đỗ Kỷ được biết".

Nghệ sĩ Đỗ Kỷ đã gửi đơn xin cứu xét lên các cơ quan có thẩm quyền để làm rõ sự việc của mình. Ảnh: TL

"Ngay khi tiếp nhận được thông báo, tôi đã rất sốc, bị sang chấn tâm lý nên huyết áp luôn ở trên mức 170mgH. Ngay trong sáng ngày 22/11/2023 (lúc 10h24phút), cán bộ Vụ Tổ chức - Cán bộ Bộ VHTT&DL liên lạc với tôi qua điện thoại, nói tôi thông cảm, gỡ hình ảnh tờ thông báo của Cục Nghệ thuật biểu diễn trên Facebook xuống vì hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân của tôi do cán bộ Vụ Tổ chức – Cán bộ để lẫn vào tập hồ sơ của những người có ý kiến của bên phía Công an. Đó cũng là lí do mà hồ sơ xin xét tặng danh hiệu của tôi bị dừng lại.

Vậy, tôi có một số thắc mắc, rất mong được giải đáp rõ ràng, cụ thể:

- Người đứng đơn thư tố cáo tôi là ai? Nội dung đơn thư là gì?

- Hồ sơ của tôi có ý kiến của Công an hay không? Nếu có là ý kiến gì? Bởi lẽ 44 năm học tập, công tác (trong đó có 2 năm, 2 tháng 20 ngày tôi ở trong quân ngũ, thuộc sư đoàn 323, đặc khu Quảng Ninh) tại Nhà hát Kịch Việt Nam và phòng Nghệ thuật - Cục Nghệ thuật biểu diễn, tôi chưa hề vi phạm pháp luật, luôn chấp hành tốt mọi chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

- Hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân lần thứ 10 của tôi được các cấp cơ sở thông qua khi đã đủ tiêu chuẩn, điều kiện, được gửi lên Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương nhưng vì có đơn thư nên tạm để lại (theo thông báo số 604/TB-NTBD). Nhưng tôi được biết, những vấn đề nêu trong đơn thư đã được Cục Nghệ thuật biểu diễn làm việc với Nhà hát Kịch Việt Nam làm rõ là không có cơ sở, hay nói một cách khác là đơn thư vu khống. Vậy việc "tạm để lại" hồ sơ của tôi có thoả đáng không?

- Việc để lẫn hồ sơ của tôi vào với những hồ sơ phải để lại do có ý kiến của phía Công an là việc làm thiếu chuyên môn của cán bộ khi thi hành nghiệp vụ hay là sự cố ý? Ai là người chịu trách nhiệm về việc này?

- Hồ sơ xin xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân lần thứ 10 của tôi có được Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương xem xét chưa?

Tôi rất mong các đồng chí lãnh đạo, các cơ quan có thẩm quyền xem xét và giải đáp những thắc mắc của tôi. Trả lại uy tín và danh dự cho cá nhân tôi, gia đình tôi và giới nghệ sĩ nói chung. Để tôi có thêm niềm tin vào sự công minh của pháp luật, vào sự minh bạch và những giá trị tốt đẹp của việc xét tặng danh hiệu mà giới nghệ sĩ nhận được và tin tưởng vào những điều tử tế - nhân văn trong xã hội, từ đó để có thêm động lực sống, lao động và cống hiến cho nghệ thuật nước nhà", nghệ sĩ Đỗ Kỷ nêu.

NSƯT Đỗ Kỷ khẳng định sẽ làm đến cùng sự việc

Chia sẻ thêm với Dân Việt, NSƯT Đỗ Kỷ khẳng định, ông sẽ làm đến cùng sự việc này. Trước hết là vì quyền lợi chính đáng của bản thân, sau nữa là để đòi lại sự công bằng cho giới nghệ sĩ. Ông không muốn sự việc này lặp lại ở bất kỳ nghệ sĩ nào có hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ sĩ sau này.

Nam nghệ sĩ cũng cho biết, ngay sau khi có thông tin hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân của ông có bút phê "Có ý kiến của Bộ Công an", phía công an phường – nơi gia đình ông sinh sống cũng đã liên hệ để xác minh sự việc. Tuy nhiên, mọi thông tin còn quá mơ hồ và thất thiệt nên phía công an phường cũng không cung cấp thông tin gì. Bản thân ông cũng muốn sớm làm tỏ sự việc để được làm việc với phía công an phường.

Bản thân vợ ông là NSND Lan Hương dù đang quay phim ở Đà Lạt nhưng khi biết sự việc của chồng mình cũng rất hoang mang, lo lắng. Bà cảm thấy rất bất an vì mấy chữ "Có ý kiến của Bộ Công an" trong thông báo của Cục Nghệ thuật biểu diễn gửi cho nghệ sĩ Đỗ Kỷ gây ảnh hưởng rất lớn đến danh dự, uy tín của cả gia đình, nhất là vợ chồng bà đều được xem là nghệ sĩ nổi tiếng. Những ngày qua, người thân, bạn bè, đồng nghiệp… từ khắp nơi gọi hỏi về vấn đề này làm bà càng rối bời, không biết hỏi ai để tường minh sự việc và có câu trả lời rõ ràng cho mọi người.

Trước đó, vào ngày 21/11, nghệ sĩ Đỗ Kỷ nhận được văn bản do Q. Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Trần Ly Ly ký, thông báo về việc hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân của ông bị dừng lại do có đơn thư và có ý kiến của Bộ Công an.

Trao đổi với Dân Việt vào chiều 22/11, đại diện Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ VHTTDL cho biết, việc nghệ sĩ Đỗ Kỷ có đơn thư khiếu nại là đúng sự thật. Tuy nhiên, đơn thư này đã được Hội đồng các cấp vào cuộc xác minh thông tin và giải quyết dứt điểm. Xét thấy hồ sơ của nghệ sĩ Đỗ Kỷ đủ điều kiện để đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân nên Hội đồng cấp Bộ đã trình lên Ban Thi đua – Khen thưởng TƯ.

"Phía Hội đồng cấp Bộ cũng đã rất thận trọng khi xem xét hồ sơ của từng cá nhân. Bất kỳ ai có đơn thư đều thành lập Hội đồng để thẩm định, xác minh và xem xét cụ thể. Ai có đơn thư như thế nào và về những vấn đề gì đều được thông tin công khai đến từng Hội đồng và xem xét kỹ càng. Hoàn toàn không có chuyện cứ nghệ sĩ nào có đơn thư thì đều bị gác lại hồ sơ", đại diện Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ VHTTDL khẳng định.