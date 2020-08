Nữ bác sĩ bị nhóm cướp siết cổ trói trên giường

Chiều 15/8, Công an huyện Bến Lức đang phối hợp cùng Công an tỉnh Long An vẫn đang khảm nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ vụ nữ bác sĩ bị nhóm cướp siết cổ trói ở khu vực.

Theo điều tra, khoảng 1h cùng ngày, bác sĩ P.T.N.L. (40 tuổi) khoá cửa phòng khám ở ấp 1, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An để đi ngủ. Sau khi vừa vào bên trong nằm ngủ thì 1 nhóm đối tượng đập khung cửa đột nhập vào phòng khám của bác sĩ L..

Nơi xảy ra vụ việc.

Tiếp đó, nhóm này dùng hung khí khống chế và dây siết cổ bác sĩ L. rồi trói lên giường. Quá hoảng sợ nên bác sĩ L. vờ giả ngất xỉu.

Sau đó, nhóm này lục lọi lấy ĐTDĐ cùng 1 số nữ trang rồi nhanh chóng tẩu thoát. Riêng nạn nhân sau đó hô hoán cho người dân địa phương.

Công an có mặt khám nghiệm, trích xuất camera an ninh điều tra làm rõ vụ việc. Được biết, bác sĩ L. đang công tác tại Bệnh viện đa khoa huyện Bến Lức.