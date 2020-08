Chân tướng vụ khai báo bị cướp táo tợn giữa TP.Tân An

Ngày 9/8, thông tin từ Công an phường 6, TP.Tân An, tỉnh Long An cho biết đang tiến hành lập hồ sơ xử phạt đối với Nguyễn Thanh Bình (SN 1992, ngụ phường 6, TP.Tân An) vì hành vi báo tin giả đến cơ quan nhà nước.

Nguyễn Thanh Bình tại cơ quan công an

Trước đó, Bình đến Công an phường 6 trình báo khi đang chạy xe máy đến đầu hẻm 217, đường Huỳnh Châu Sổ, phường 6, thì bị 4 thanh niên điều khiển 2 xe máy chặn đánh và cướp tài sản gồm 1 sợi dây chuyền vàng 18K, trọng lượng 2,6 chỉ; 1 bóp tiền bên trong có 600.000 đồng; 1 CMND.



Sau khi nhận tin báo, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Tân An kết hợp Công an phường 6 xác minh, làm việc đối với Bình.

Tuy nhiên sau đó, cơ quan công an xác định không có vụ cướp như trên. Làm việc với công an, Bình khai do đang mắc nợ tiền của người khác nhưng chưa có trả nên báo bị cướp nhằm kéo dài thời gian trả nợ.