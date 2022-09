Nữ chính "Crazy Rich Asians" tố bị nhà sản xuất quấy rối tình dục

Constance Wu kể mình là nạn nhân của quấy rối tình dục.

Trong cuốn hồi ký sắp phát hành, Constance Wu - nữ chính Crazy Rich Asians - tuyên bố cô đã bị một quản lý cấp cao của đội sản xuất sitcom Fresh Off the Boat quấy rối tình dục.

Theo New York Times, Constance cáo buộc rằng trong quá trình ghi hình tác phẩm năm 2015, người đàn ông (giấu tên) có hành vi kiểm soát như yêu cầu cô công khai các hoạt động kinh doanh riêng và nói cho cô biết phải ăn mặc những gì.

Fresh Off the Boat là chương trình truyền hình đầu tiên Constance tham gia, do đó cô còn bỡ ngỡ và gặp nhiều khó khăn, không thể tìm cách chống trả.

"Tôi bước vào thế giới này nhưng không có ai giúp đỡ. Bố mẹ tôi không theo ngành này. Và vì tôi đã 30 tuổi, nên mọi người nghĩ rằng tôi biết mình nên làm gì. Nhưng thực sự, suy nghĩ đó khiến tôi hoang tưởng và xấu hổ", nữ diễn viên tâm sự.

Constance Wu đóng vai Jessica Huang trong sitcom Fresh Off the Boat từ năm 2015 đến 2020. Ảnh: Page Six.

Constance cho biết câu chuyện với nhà sản xuất Fresh Off the Boat trở nên tệ hơn khi họ tham dự sự kiện thể thao cùng nhau. Tại đó, anh này bị cáo buộc đã đặt tay lên đùi Constance và đưa tay vào đũng quần của cô.

Tham dự một lễ hội ngày 23/9, Constance chia sẻ: "Tôi đã im lặng thời gian dài và che giấu hết những câu nói mang tính quấy rối, đe dọa tình dục từng chịu đựng trong 2 mùa đầu tiên của chương trình. Sau đó, khi đã thành công, tôi không còn sợ mất việc nữa. Đó cũng là lúc tôi nói "không" với hành vi quấy rối và đe dọa".

Hiện tại, ABC - đơn vị chịu trách nhiệm sản xuất và phát sóng Fresh Off the Boat - chưa lên tiếng về cáo buộc của nữ diễn viên.

Tạo hình của Constance Wu trong Crazy Rich Asians. Ảnh: SCMP.

Constance Wu sinh năm 1982, là diễn viên người Mỹ gốc Đài Loan. Cô đảm nhận vai chính Rachel Chu (Chu Thụy Thu), bạn gái của Nick và là con của Kerry trong tác phẩm ăn khách Crazy Rich Asians. Vai diễn đã giúp Wu vươn tầm quốc tế và được giới làm phim Hollywood săn đón.