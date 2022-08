Nữ diễn viên Mean Girls hối hận vì đóng cảnh nóng khi còn quá trẻ

Theo Deadline, nữ diễn viên Amanda Seyfried mới đây đã chia sẻ về những áp lực khi mới bước chân vào nghề. Người đẹp từng giành giải thưởng Emmy cho biết, nếu cô ra mắt khán giả ở thời điểm hiện tại thì cô sẽ từ chối đóng những cảnh nóng mà yêu cầu diễn viên đóng thế. Ngôi sao 8X thừa nhận, bản thân vẫn thường bị đặt vào những tình huống không thoải mái trong quá trình đóng phim.

"Khi đó tôi chỉ mới 19 tuổi, đi lại trên phim trường mà không mặc quần lót. Như chuyện đùa nhưng tôi đã để nó xảy ra. Ồ, tôi biết tại sao: Tôi chỉ mới 19 tuổi và tôi không muốn làm ai đó thất vọng, muốn tiếp tục công việc của mình. Đó là lý do tại sao", cô nói trong một cuộc phỏng vấn với Porter.

Amanda Seyfried hối hận khi đóng cảnh nóng. (Ảnh: Deadline).

Amanda Seyfried bắt đầu tham gia diễn xuất trong các bộ phim truyền hình như "As the World Turns" và "All My Children". Cô cũng có một vai quan trọng trong bộ phim "Veronica Mars", ngay trước khi đóng vai chính trong bộ phim tuổi teen đình đám "Mean Girls". Chính trong bộ phim cuối cùng này, Amanda Seyfried trước đó đã tiết lộ rằng, cô cảm thấy "kiệt sức" khi các chàng trai đến gặp cô yêu cầu cô dự báo thời tiết vì nhân vật của cô có thể sử dụng vòng một của mình để làm điều đó.

"Tôi mới 18 tuổi và điều đó thật kinh tởm", cô nói với tạp chí Marie Claire vào đầu năm nay.

Nhận xét của Amanda Seyfried được đưa ra sau khi nam diễn viên Sean Bean của "Game of Thrones" cho biết, anh không thích có những diễn viên đóng thế cảnh thân mật, vì họ "làm hỏng tính tự nhiên" của các cảnh quay.

Nhận xét của Sean Bean đã làm dấy lên sự phản đối từ ngôi sao của "West Side Story", Rachel Zegler, người nói rằng "sự tự nhiên trong các cảnh thân mật có thể không hề an toàn".

Amanda Seyfried (sinh năm 1985) bắt đầu làm người mẫu khi mới 11 tuổi và bén duyên với phim ảnh từ năm 15 tuổi. Người đẹp ghi dấu ấn trên màn ảnh với hàng loạt bộ phim: "Veronica Mars", "Big Love", "Mean Girls", "Mamma Mia!"... Mới đây nhất, nữ diễn viên 37 tuổi nhận được 1 đề cử Emmy nhờ vai chính trong "The Dropout". Cô được tạp chí Time vinh danh trong danh sách 100 nhân vật có ảnh hưởng nhất thế giới năm 2022.