Phim Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears) tập 13: Baek Hyun Woo đau lòng vì vụ tai nạn, giấu bí mật với Hae In?

Phim Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears) tập 12 mở đầu bằng cuộc rượt đuổi bằng ô tô đầy kịch tính giữa Yoon Eun Sung (Park Sung Hoon) và Baek Hyun Woo (Kim Soo Hyun). Kết quả, Baek Hyun Woo đã thành công chặn được đầu xe của Eun Seong. Lúc này, Hae In mới giật mình phát hiện ra người bên cạnh cô không phải là chồng cũ. Hae In cũng chưa vội nói với Hyun Woo chuyện cô nhận nhầm Eun Sung là anh.

Sau đó, Hong Hae In quyết định đi cùng Eun Sung về nhà vì lý do muốn gặp ông nội Hong Man Dae - Chủ tịch tập đoàn Queens. Trong cuộc gặp gỡ ngắn ngủi này, Hae In cũng tranh thủ để lại chỗ của ông nội chiếc bút có chức năng ghi âm ông từng tặng cho cô với hy vọng ông tiết lộ về quỹ bí mật, đồng thời ông có thể nói ra sự thật khiến hai mẹ con Moon Seul Hee (Lee Mi Sook) và Yoon Eun Sung phải trả giá. Những tưởng ông Hong Man Dae hoàn toàn mất trí nhớ, ai ngờ ông chỉ giả vờ trước mặt bà Moon Seul Hee. Trong lúc gặp cháu gái, ông úp mở tiết lộ với Hae In về hầm trú ẩn trong biệt thự của gia đình: "Cô gái à, hãy đến nhà tôi nếu có chiến tranh xảy ra. Nhà chúng tôi có hầm bí ẩn đấy. Cô có thể trốn ở đó".

Phim Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears) tập 12: Hae In quyết định đi cùng Eun Sung về nhà vì lý do muốn gặp ông nội. (Ảnh: Chụp màn hình tvN drama)

Trong phim Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears) tập 12, Eun Sung ngày càng bộc lộ rõ bản chất xấu xa, mù quáng khi anh tự nhận là người đã cứu Hae In hồi nhỏ khi cô bị đuối nước. "Người cứu cậu khỏi đuối nước là tôi. Chính tôi là người gặp cậu và nảy sinh tình cảm với cậu đầu tiên", Yoon Eun Sung bày tỏ với Hae In. Thực tế, Hyun Woo mới là người đã cứu mạng Hae In.

Ở diễn biến khác, Hyun Woo đối mặt với nguy hiểm khi anh bị người của Eun Sung đánh ngất và có ý định trừ khử. Nhờ sự am hiểu về luật pháp, luật sư Baek Hyun Woo đã khéo léo thương lượng với người của Eun Sung để có thể thoát thân. Hyun Woo cũng lập tức đến đón Hae In về căn hộ riêng của anh. Tại đây, cặp đôi đã có khoảng thời gian bình yên, hạnh phúc bên nhau. Tuy nhiên, khi Hyun Woo tỏ tình với Hae In và mong cô rút lại đơn ly hôn thì cô đã từ chối vì chưa biết trạng sức khỏe của mình trong tương lai sẽ thế nào. "Trí nhớ của em không ổn định. Em thậm chí còn không nhận ra anh. Em không thể hứa gì cả, em xin lỗi", Hae In nói.

Tình tiết gây bất ngờ nhất trong phim Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears) tập 12 là việc ông nội của Hae In tự tìm đến cái chết. Ông đã dùng tính mạng của mình để bà Moon Seul Hee mất đi quyền lực, đổi lấy việc cả gia đình được trở về nhà sau biến cố tài sản bị "đóng băng".

Khép lại phim Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears) tập 12 là cảnh gia đình Hae In trở về nhà cùng với di ảnh của ông nội. Phân cảnh cánh cửa căn phòng bí mật được mở ra cùng với biểu cảm ngạc nhiên của các thành viên trong gia đình đã thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả.

Cánh cửa căn phòng bí mật được mở ra khiến Hae In, Hyun Woo và các thành viên trong gia đình nhà họ Hong ngỡ ngàng. (Ảnh: Chụp màn hình tvN drama)

Theo Nielsen Korea, tập 12 phim Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears) đạt rating (tỉ suất người xem) trung bình toàn quốc là 20,7%, lập kỷ lục mới về mức rating cao nhất kể từ khi bộ phim lên sóng. Theo đó, Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears) hiện đứng Top 5 phim có rating cao nhất mọi thời đại các đài truyền cáp Hàn Quốc gồm: Thế giới hôn nhân: 28,4%; Cậu út nhà tài phiệt: 26,9%; Lâu đài tham vọng: 23,8%; Hạ cánh nơi anh: 21,7%. Trong đó, Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears) hiện đang đứng Top 2 bộ phim đạt rating cao nhất lịch sử trên đài tvN, chỉ xếp sau bộ phim Hạ cánh nơi anh.

Phim Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears) tập 13: Baek Hyun Woo đau lòng vì vụ tai nạn, giấu bí mật với Hae In?

Phim Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears) tập 13 lên sóng vào tối 20/4 thu hút sự quan tâm của khán giả với loạt tình tiết hấp dẫn. Trong tập phim này, cánh cửa căn phòng bí mật được mở ra trước mắt cặp đôi Hong Hae In, Baek Hyun Woo cùng những thành viên trong gia đình nhà họ Hong. Trước khi tập phim này lên sóng, khán giả cũng đưa ra nhiều dự đoán xoay quanh những bí ẩn trong căn phòng bí mật - nơi được cho là chỗ để số tiền "khủng" hơn 900 tỷ won của ông nội Hae In. "Có nhiều khả năng hai mẹ con bà Moh Seul Hee đã tìm ra quỹ bí mật này. Bởi vì Yoon Eun Sung đã đi trước nhà họ Hong một bước khi cho người dò tìm phòng bí mật. Vẻ mặt bình thản của bà Moh Seul Hee sau khi ông nội của Hae In qua đời trông thật đáng sợ", khán giả có nickname B.K bày tỏ.

"Tôi nghĩ hai mẹ con bà Moh Seul Hee chưa lấy được số tiền "khủng" dù có thể họ tìm ra được phòng bí mật này trước gia đình nhà họ Hong. Trước mắt, phía gia đình Hong Hae In vẫn có lợi thế hơn khi quyền lực của bà Moh Seul Hee đã bị vô hiệu", khán giả có nickname M.K chia sẻ.

Riêng khán giả có nickname V.T nhận định: "Nhiều phân cảnh gia đình nhà Hae In vẫn ở quê nhà của Baek Hyun Woo trong tập 13 phim Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears) nên tôi đoán, cả hai phía đều chưa thể tìm ra và kiểm soát được quỹ bí mật".

Hai mẹ con Moon Seul Hee (Lee Mi Sook) và Yoon Eun Sung. (Ảnh: Chụp màn hình tvN drama)

Ở diễn biến khác, Hae In tìm thấy chiếc bút ghi âm mà cô để lại cho ông nội trước thời điểm ông qua đời. Khi nghe được lời dặn dò của ông khiến cô không kìm được nước mắt.

Ngoài việc tìm kiếm quỹ bí mật của ông nội, Hae In và Hyun Woo vẫn tiếp tục tìm cách lấy lại quyền kiểm soát tập đoàn Queens từ Yoon Eun Seong. Theo đó, Hyun Woo cùng các đồng nghiệp là luật sư giăng bẫy khiến Yoon Eun Seong sa lưới. "Anh ta dính câu rồi! Cứ khiến Yoon Eun Seong mơ màng để anh ta thấy lo lắng", Hyun Woo chia sẻ với Hae In.

Trước đó, Hae In từng chối rút đơn ly hôn với Hyun Woo nhưng cuối cùng cô cũng chấp nhận đeo chiếc nhẫn mà chồng cũ mua tặng cho mình. Trước hành động của Hae In khiến Hyun Woo không khỏi xúc động. Trong phim Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears) tập 13, Hyun Woo giúp Hae In mang hành lý đến căn hộ riêng của anh. Cặp đôi chính được cho là trở về cuộc sống chung, "gương vỡ lại lành" sau nhiều biến cố, thử thách trong suốt thời gian qua.

Trong phim Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears) tập 13: Hae In và Hyun Woo chính thức "gương vỡ lại lành" sau ly hôn. (Ảnh: Chụp màn hình tvN drama)

Tuy nhiên, bà Moon Seul Hee vốn là người nham hiểm, không chấp nhận việc con trai - Yoon Eun Seong bị đối xử bất công. Trước đó, bà từng cảnh báo Eun Seong về việc không được để Hae In lợi dụng nếu muốn cô được an toàn. Tập 13 phim Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears) cũng hé lộ cảnh Baek Hyun Woo lo lắng gọi tên Hae In khi một vụ tai nạn đã xảy ra. Luật sư Baek bật khóc thừa nhận với Hae In rằng: "Có những chuyện anh chưa nói với em".

Liệu Hae In có gặp nguy hiểm? Baek Hyun Woo sẽ bảo vệ Hae In và đối phó với hai mẹ con Yoon Eun Seong như thế nào? Nhân vật do Kim Soo Hyun đóng đã giấu bí mật gì chưa nói với Hae In?

Phim Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears) tập 13 lên sóng lúc 21 giờ 10 phút vào tối 20/4 trên tvN, phát hành sau trên Netflix.

Phim Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears) tập 13: Liệu Hae In có gặp nguy hiểm? (Nguồn clip: Instagram tvN_drama)