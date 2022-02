Nữ diễn viên xinh đẹp gốc Việt vừa đạt giải Gấu bạc LHP Berlin là ai?

Giải Gấu bạc dành cho diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Berlin (Đức) vừa được trao cho diễn viên gốc Việt Laura Basuki với vai diễn Nana trong phim Before Now & Then của đạo diễn Kamila Andini.

Giải Gấu bạc dành cho diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Berlin (Đức) vừa được trao cho diễn viên gốc Việt Laura Basuki với vai diễn Nana trong phim Before Now & Then của đạo diễn Kamila Andini. Ảnh: Twitter.com Ước mơ trở thành bác sĩ nhưng Laura Basuki lại nổi tiếng từ vai diễn đầu tiên Đóng phim liên tục từ năm 2008 tới nay, Laura Basuki là cái tên rất quen thuộc đối với khán giả yêu điện ảnh ở Indonesia. Trước khi đạt giải thưởng Gấu Bạc dành cho Diễn viên phụ xuất sắc nhất vừa qua tại Liên hoan phim Berlin (Đức), cô từng nhận được nhiều giải thưởng điện ảnh lớn nhỏ ở Indonesia.

Laura Basuki sinh ra tại Berlin vào ngày 9/1/1988. Bố cô là người Indonesia gốc Hoa và mẹ là người Việt Nam. Khi còn là một thiếu niên, cô đã có ý định trở thành bác sĩ. Tuy nhiên, mẹ cô đã gây áp lực buộc cô phải trở thành người mẫu. Basuki cao 1,74m, nặng 49 kg. Cô từng đăng ký học tại Trường đào tạo người mẫu OQ năm 2005 để trở thành một người mẫu chuyên nghiệp. Cô từng là gương mặt quảng cáo của Coca-Cola và Vaseline. Bận rộn với công việc của một người mẫu, Laura Basuki đành từ bỏ đam mê trở thành bác sĩ. Ảnh: Twitter.com Sự nghiệp người mẫu của cô bắt đầu tại một cuộc trưng bày các tác phẩm của Bijan Wanaatmadja. Tiếp theo cô là hình ảnh đại diện của Coca-Cola và Vaseline. Tạp chí giải trí hàng tuần Tabloid Nova, Basuki's đã so sánh vẻ đẹp của cô với ngôi sao phim "người lớn" Nhật Bản Maria Ozawa. Vì công việc người mẫu khiến cô quá bận rộn để theo học y khoa, nên Basuki chuyển sang học kinh tế. Năm 2008, Laura Basuki được chọn vào vai diễn đầu tiên trong tác phẩm Gara-Gara Bola (Vì bóng đá) sau khi nhà sản xuất Nia Dinata phát hiện ra khuôn mặt của Laura Basuki trên một tạp chí. Gara-Gara Bola đã giành được hai giải thưởng tại Giải thưởng Điện ảnh Indonesia năm 2009. Laura Basuki có lời mời đóng phim đầu tiên khi cô 20 tuổi. Cô được nhà sản xuất Nia Dinata mời tham gia bộ phim "Gara-Gara Bola" trong vai nữ chính. Ảnh: Twitter.com Hai năm sau, Laura Basuki vào vai một phụ nữ Công giáo yêu một người đàn ông Hồi giáo trong Tiga Hati, Dua Dunia, Satu Cinta (Three Hearts, Two Worlds, One Love). Đây là một thành công quan trọng trong sự nghiệp của cô. Với tác phẩm của mình, Laura Basuki đã nhận được Giải thưởng Citra cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Indonesia năm 2010. Cũng trong năm 2010, Laura Basuki là người dẫn chương trình đố vui cho MNC Group; chương trình nói về bóng đá được phát sóng trong FIFA World Cup 2010. Xinh đẹp và nổi tiếng nhưng Laura Basuki thích cuộc sống yên tĩnh, dành tất cả thời gian cho công việc và gia đình Laura Basuki đã kết hôn với doanh nhân Leo Sanjaya vào năm 2011. Người con đầu lòng của cặp đôi chào đời vào tháng 1/2016. Sau khi sinh con ít tháng, nữ diễn viên xinh đẹp đã nhanh chóng quay lại với công việc của mình. Không chỉ là người mẫu, diễn viên, Laura Basuki còn là người dẫn chương trình truyền hình rất duyên dáng, cuốn hút. Ngay từ vai diễn "chạm ngõ" làng điện ảnh, Laura Basuki đã để lại dấu ấn mạnh mẽ và với vai diễn này, cô giành được hai giải thưởng quan trọng tại lễ trao giải điện ảnh Indonesia 2009. Ảnh: Twitter.com Đầu năm 2012, cô đóng vai một nhà báo trong bộ phim Republik Twitter (Cộng hòa Twitter) của Agus Kuntz. Bộ phim thứ tư của Laura Basuki, Di Timur Matahari (Phía đông mặt trời), ra mắt vào ngày 12 tháng 6 năm 2012. Đây là một bộ phim dành cho trẻ em của đạo diễn Ari Sihasale. Phim là câu chuyện theo chân nhân vật Vina của Basuki khi cô chuyển đến Papua cùng với người chồng Papuan của mình. Để quay phim, cô đã dành hơn một tháng ở các vùng núi, sâu trong các hòn đảo, chỉ được tắm nước ngọt 1 lần 1 tuần. Năm 2013, cô tham gia một bộ phim mang tên Madre. Năm 2015, cô tham gia bộ phim Tình yêu và niềm tin. Laura Basuki cùng ekip bộ phim Before Now & Then. Ảnh: Twitter.com Laura Basuki là người đam mê và nghiêm túc với công việc diễn xuất. Cô chia sẻ rằng, mình thích yên tĩnh một mình để đọc sách hoặc nghiên cứu vai diễn. Thời gian rảnh cô thường chăm sóc gia đình, dành thời gian thư giãn trên biển và đọc các tác phẩm yêu thích của cô như Lắng nghe gió hát, Kafka bên bờ biển, Rừng Na Uy... Với nhan sắc xinh đẹp nổi bật cùng dáng vóc quyến rũ và làn da trắng mịn, Laura Basuki nhanh chóng trở thành người mẫu có tiếng tại Indonesia. Giải Gấu vàng là giải thưởng được trao cho bộ phim hay nhất tại các kỳ liên hoan phim quốc tế Berlin (Đức). Liên hoan phim uy tín này được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1951 và giải thưởng ban đầu được xác định bởi một hội đồng giám khảo. Trong khoảng thời gian từ năm 1952 đến năm 1955, người chiến thắng giải Gấu vàng từng được lựa chọn bởi các khán giả. Trần Phong "Mắt biếc": "Người ta bảo tôi hiền lành vì chưa thấy mặt tối của tôi" 17/02/2022 19:00

Triển lãm "Sông kể chuyện nhựa" truyền tải thông điệp giảm thải rác thải nhựa 16/02/2022 10:23

Diệu Nhi: "Tôi sẽ không bị bắt bẻ về nghiệp vụ luật sư trong Bẫy ngọt ngào" 15/02/2022 07:00













Chia sẻ