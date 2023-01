Ngày 11/1, thông tin từ ĐH Bách khoa - ĐH Quốc gia TP.HCM cho biết, PGS.TS Lê Thị Kim Phụng - giảng viên Trường ĐH Bách Khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) vừa nhận được giải Sáng tạo xuất sắc nhất với công trình "Advanced Bio-based Aerogels from Agricultural Waste for Water Treatment - Chế tạo vật liệu tiên tiến Aerogel từ chất thải nông nghiệp để xử lý nước".

PGS.TS Lê Thị Kim Phụng đạt giải thưởng Sáng tạo xuất sắc nhất của Quỹ Toàn cầu Hitachi năm 2022. Ảnh: NTCC

PGS.TS Lê Thị Kim Phụng cũng là nhà khoa học nữ duy nhất toàn châu Á nhận được giải thưởng Sáng tạo xuất sắc nhất của Quỹ Toàn cầu Hitachi năm 2022. Buổi lễ trao giải vừa được diễn ra tại trụ sở chính của Tập đoàn Hitachi ở Tokyo (Nhật Bản) ngày 10/1.

ĐH Quốc gia TP.HCM cho biết, PGS.TS Lê Thị Kim Phụng và các cộng sự đã phát triển kỹ thuật sản xuất vật liệu cellulose aerogel tính năng cao từ nguồn phế phẩm nông nghiệp theo hướng sản xuất thân thiện với môi trường và khả thi về kinh tế.

Aerogel được biết đến là một loại vật liệu nhẹ nhất thế giới, có tính năng cao và được ứng dụng nhiều trong các lĩnh vực. Yếu tố làm nên tính đặc sắc của sản phẩm là nguyên liệu aerogel composite mang cả cốt sợi cellulose và chất kết dính như hemi và lignin giúp cải thiện cơ tính và có nguồn gốc sinh học. Công nghệ sấy thăng hoa cải tiến giúp tiết kiệm thời gian và năng lượng sản xuất, cải tạo được tính năng vật liệu, có thể nâng cấp lên quy mô công nghiệp và không sử dụng dung môi hóa chất như các công nghệ hiện hành. Sản phẩm cellulose aerogel có khối lượng riêng, độ rỗng, khả năng hấp thụ kim loại nặng, dung môi hữu cơ, màu vượt trội so với các sản phẩm trên thị trường.

Dự án của PGS.TS Lê Thị Kim Phụng sẽ phát triển ứng dụng trên nước thải công nghiệp. Ảnh: NTCC

Hiện, quy trình đã được phát triển trên quy mô phòng thí nghiệm và quy mô pilot, đã đăng ký sáng chế. Với giải thưởng này, dự án sẽ phát triển ứng dụng trên nước thải công nghiệp.

Ngoài giải thưởng của PGS.TS Lê Thị Kim Phụng, Trường ĐH Bách Khoa còn nhận giải Sáng tạo nổi bật với đề tài nghiên cứu về "Công nghệ đất ngập nước trên mái phục vụ xử lý nước thải và đô thị bền vững (Wetland roof (WR) system for domestic wastewater treatment and sustainable cities)" do PGS.TS Bùi Xuân Thành (Trưởng Phòng thí nghiệm trọng điểm ĐH Quốc gia TP.HCM Công nghệ xử lý chất thải bậc cao) thực hiện.

Được biết, giải thưởng Sáng tạo Châu Á của Quỹ Toàn cầu Hitachi là giải thưởng được trao cho các nhà khoa học có những sáng kiến và đổi mới công nghệ có tiềm năng ứng dụng và góp phần giải quyết các vấn đề xã hội và hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững.

Giải thưởng Sáng tạo Châu Á năm nay gồm 2 giải Sáng tạo xuất sắc nhất (Best Innovation Awards); 3 giải Sáng tạo nổi bật (Outstanding Innovation Awards) và các giải khuyến khích (Encouragement Awards).