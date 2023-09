Nữ minh tinh Hàn Quốc bị bạn diễn làm bầm môi khi diễn cảnh "nóng"

Trong tập mới của chương trình "Men on Fire", nữ diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc Choi Yeo Jin đã xuất hiện với tư cách là khách mời và chia sẻ những trải nghiệm khó khăn trong sự nghiệp diễn xuất của mình. Cô tiết lộ rằng, cô từng trải qua những khoảnh khắc đầy căng thẳng và thậm chí là sự tức giận trên phim trường.

Một trong những kỷ niệm khó quên trong sự nghiệp của Choi Yeo Jin là khi cô gần như đã thể hiện sự tức giận bằng cách suýt nữa đánh một nam diễn viên khác sau khi anh ta hút thuốc lá trước khi đóng cảnh hôn.

Mỹ nhân Hàn Quốc bị bạn diễn làm bầm môi khi diễn cảnh "nóng"

Thậm chí, anh chàng này đã có những cử chỉ thô lỗ và thiếu tôn trọng đồng nghiệp, khiến môi Choi Yeo Jin phải chịu đau đớn vì sưng và bầm tím sau khi kết thúc cảnh quay đó. Cô cho biết: "Anh ta đã thể hiện một thái độ không tốt đối với đồng nghiệp. Trước khi đóng cảnh hôn, anh ta lại hút thuốc lá. Trong khi tôi cố gắng xuất hiện trên màn ảnh với vẻ đẹp tự nhiên, anh ta lại hôn mạnh bạo, gây tổn thương nghiêm trọng cho tôi".

Nữ diễn viên Choi Yeo Jin. Ảnh: IT.

Theo Choi Yeo Jin, người đàn ông không tỏ ra hối lỗi vì thái độ khiếm nhã. Thậm chí, khi đạo diễn tỏ ra không hài lòng về cách nhập vai, anh ta còn tự tin đã quay 9 dự án trước đó.

Sự quá đáng của nam diễn viên không dừng lại ở đó. Ngôi sao "Khao khát hạnh phúc" cho biết, nam diễn viên không bao giờ chào hỏi người khác, bắt mọi người chờ đợi trong giá rét chỉ để sửa lại mái tóc, la mắng nhân viên dù họ không làm gì sai.

Nhận ra tính cách tồi tệ của đồng nghiệp, Choi Yeo Jin cố gắng hạn chế tiếp xúc nhất có thể, cũng tìm chỗ ngồi cách xa người đó khi mọi người ăn tối cùng nhau.

Choi Yeo Jin kể thêm rằng, khi đạo diễn đã góp ý với bạn diễn việc không nên hút thuốc trước khi quay cảnh hôn, anh ta đã từ chối và thể hiện thái độ không hợp tác. Điều này đã khiến cô tức giận và bất ngờ quát mắng anh ta ngay lúc đó.

“Khi đạo diễn nói anh ta không nên hút thuốc trước khi quay cảnh hôn với nữ diễn viên, anh ta sửng cồ phản bác rằng, không muốn trở thành một diễn viên giỏi. Tôi tức giận đến mức chửi bới anh ta trước mặt đạo diễn”, Choi Yeo Jin nhớ lại.

Choi Yeo Jin bị bạn diễn nam làm bầm môi khi diễn cảnh hôn. Ảnh minh hoạ.

Choi Yeo Jin kể tiếp bầu không khí lúc đó rất căng thẳng. Cô xin lỗi các nhân viên vì gây phiền toái. Nhưng người đàn ông không chịu dừng lại, thay vào đó thổi khói thuốc vào mặt cô.

Cơn thịnh nộ vừa hạ xuống lại bùng lên, nữ diễn viên giơ tay định tát người đàn ông nhưng cuối cùng chỉ tóm lấy cổ anh ta.

“Tôi đã giơ tay nhưng sau đó tôi nghĩ báo chí sẽ giật tít như thế nào. Họ sẽ nói tôi hành hung anh ta nên tôi chuyển hướng sang chộp lấy yết hầu”, nữ người mẫu chia sẻ.

Choi Yeo Jin (sinh năm 1983) là một nữ diễn viên và người mẫu nổi tiếng tại Hàn Quốc, với sự tham gia đáng chú ý trong nhiều dự án phim như: "I'm Sorry, I Love You" (2004); "Cain and Abel" (2009); "My Holo Love" (2020) và "Miss Monte-Cristo" (2021)...