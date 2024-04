Nữ nghệ sĩ được mệnh danh đẹp nhất Sài Gòn một thời: Tình duyên lận đận, tuổi già mới tìm được bình yên

Nữ hoàng âm nhạc và điện ảnh một thời

Danh ca Thanh Lan tên thật là Phạm Thái Thanh Lan, sinh năm 1948 tại thành phố Vinh, Nghệ An. Vào năm 9 tuổi, bà được học piano với các sơ ở trường Saint Paul, sau đó được vợ nhạc sĩ Thẩm Oánh và nhạc sĩ Nghiêm Phú Phi hướng dẫn. Khi còn là nữ sinh của trường Marie Curie, Thanh Lan đã hát trong một số ban nhạc như: ban nhạc Việt Nhi của nhạc sĩ Nguyễn Đức, ban nhạc sinh viên Hải Âu của nhạc sĩ Lê Hựu Hà, sau đó gia nhập đoàn văn nghệ học sinh - sinh viên Nguồn Sống…

Danh ca Thanh Lan sớm đến với âm nhạc từ khi còn là một nữ sinh. (Ảnh: nhacxua.vn)

Trước năm 1975, bà được báo chí và người hâm mộ ca ngợi là "nữ hoàng" âm nhạc, điện ảnh và sân khấu. Thanh Lan được đánh giá hội tụ đủ tố chất thanh, sắc của một nghệ sĩ đa năng. Sở hữu vóc dáng thon gọn, gương mặt thanh tú với cặp mắt đen láy, nốt ruồi duyên ở khóe môi, chất giọng ngọt ngào và khả năng diễn xuất tốt đã giúp bà nhanh chóng tỏa sáng trong các lĩnh vực.

Trong âm nhạc, thời kỳ phát triển mạnh mẽ của phong trào nhạc trẻ Việt Nam, Thanh Lan nổi tiếng với các ca khúc lời Pháp, ngoài ra, bà có thể hát dân ca, bolero, nhạc Anh cũng đều rất tốt. Năm 1970, Thanh Lan là ca sĩ đầu tiên tại TP.HCM được mời thu âm riêng một đĩa nhạc. Một số ca khúc nổi tiếng để lại dấu ấn của Thanh Lan có thể kể đến như: Phượng hồng, Em đi chùa Hương, Khi xưa ta bé (Bang Bang), Búp bê không tình yêu, Triệu đoá hoa hồng… Khán giả những năm thập niên 90 hẳn không thể nào quên được những buổi biểu diễn riêng của danh ca Thanh Lan được tổ chức vào những năm 1991, 1992 và thu hút vô số người hâm mộ.

Danh ca Thanh Lan trong một buổi biểu diễn tại Sài Gòn. (Ảnh: nhacxua)

Không chỉ thành công trong âm nhạc, Thanh Lan còn nhanh chóng tỏa sáng ở cả lĩnh vực sân khấu, điện ảnh. Khi 18 tuổi, bà đã tham gia ban kịch Vũ Đức Duy và diễn vai chính trong nhiều vở kịch truyền hình. Niềm đam mê với sân khấu vẫn tiếp diễn khi sang Mỹ định cư, bà vẫn đảm nhận các vai chính trong một số vở kịch như: Lá sầu riêng, Lôi vũ, Lồng đèn đỏ… và được khán giả yêu mến bình chọn là "Nữ kịch sĩ xuất sắc" tại California.

Năm 1970, bà bắt đầu sự nghiệp điện ảnh của mình khi đóng chính trong bộ phim Tiếng hát học trò. Vai diễn này đem về cho Thanh Lan danh hiệu "Nữ diễn viên nhiều triển vọng nhất" của Giải thưởng Văn học Nghệ thuật năm 1971. Liên tiếp 5 năm sau đó, bà đóng 8 phim điện ảnh và 2 phim truyền hình.

Bộ phim gắn liền với tên tuổi của Thanh Lan chính là Ván bài lật ngửa. Được biết, ban đầu nhân vật Thùy Dung trong phim do ngôi sao điện ảnh Thúy An thủ vai, tuy nhiên trong quá trình quay, Thúy An mang thai nên đành chia tay khán giả sau 3 tập phim. Lúc đó, để không ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất của Xí nghiệp phim Tổng hợp TP.HCM, đạo diễn Lê Hoàng Hoa phải tìm chọn diễn viên khác thay thế. Nhận thấy Thanh Lan có ngoại hình phù hợp, đạo diễn đã ngỏ lời mời và nhận được sự đồng ý.

Vẻ đẹp ngọt ngào của danh ca Thanh Lan. (Ảnh: TL)

Kể từ đó, trong suốt 4 năm (1984-1987) cho đến khi bộ phim đóng máy tập cuối, Thanh Lan gắn bó với vai diễn này và tạo nên dấu ấn không thể phai mờ trong làng điện ảnh. Tên tuổi của bà vẫn được nhắc đến cùng bộ phim suốt nhiều thập kỷ sau đó. Cũng nhờ vai diễn này, Thanh Lan tiếp tục có cơ hội tỏa sáng trong lĩnh vực điện ảnh sau thời gian dài gián đoạn. Bà cũng tiếp tục thành công trong các bộ phim khác như Bài hát không chỉ là nốt nhạc, Hai chị em, Đằng sau một số phận... Thậm chí, nữ tài tử cũng không ngần ngại thử sức khi tham gia những bộ phim có cảnh khỏa thân. Đó là lý do trong một thời gian, bà được mệnh danh là "quả bom sex".

Có thể nói, trong suốt 2 thập kỷ (từ năm 1970 đến năm 1990), Thanh Lan là ngôi sao đắt giá và được các nhà chuyên môn ưu ái với những tên gọi như: "Công chúa của nghệ thuật"; "Nữ tài tử đẹp nhất Sài Gòn" và "Diễn viên đẹp nhất miền Nam Việt Nam"…

Loạt thị phi trên chặng đường tình ái

Dù sở hữu nhan sắc diễm lệ và tài năng nổi trội, tuy nhiên danh ca Thanh Lan lại là bóng hồng có tình duyên lận đận, từng gặp không ít thị phi và tai tiếng vì tin đồn tình ái. Khi chưa đầy 18 tuổi, trong một lần biểu diễn trên Đà Lạt, danh ca đã gặp và yêu Dũng "Long Biên" - thiếu gia nổi tiếng ăn chơi đất Sài Gòn một thời.

Cả hai nhanh chóng đi tới hôn nhân và có một cô con gái. Tuy nhiên, khoảng thời gian hôn nhân chỉ kéo dài khoảng 3 năm, nhiều nguồn tin cho rằng, chồng thiếu gia của Thanh Lan vũ phu, sống vô trách nhiệm, thường ghen tuông. Tuy nhiên, về phía Thanh Lan, bà chỉ chia sẻ giữa hai người chưa có sự thấu hiểu nên tan vỡ là điều không tránh khỏi.

Danh ca Thanh Lan và MC Lại Văn Sâm trong chương trình "Ký ức vui vẻ". (Ảnh: NSX)

Trở lại cuộc sống độc thân, bà đối mặt với không ít tin đồn tình ái. Trong số đó có nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng, nhạc sĩ Vũ Thành Lan, tài tử điện ảnh Đơn Dương, một số sĩ quan và quan chức chính quyền Việt Nam Cộng hòa.

Năm 1993, bà rời Việt Nam sang Mỹ định cư và tiếp tục ca hát ở hải ngoại. Trong thời gian này, bà viết cuốn hồi ký về cuộc đời mình và được nhiều độc giả đón nhận. Hiện tại, sau những năm tháng thăng trầm, lận đận tình duyên thời tuổi trẻ, bà đã tìm được bến đỗ bình yên bên chồng Pháp kém 9 tuổi.

Được biết, cả hai gặp gỡ trong một lần nữ danh ca đi hát ở nước ngoài. Giọng ca Phượng hồng kể lại, chưa bao giờ hai người hẹn hò riêng, thậm chí là hành động cầm tay hoặc tâm tình cũng chưa bao giờ có, tuy nhiên từ khi gặp nhau đã hợp nhãn. Chuyện chồng Tây tỏ tình cũng rất bất ngờ và gây sốc. Lúc đó, bà đang ăn và nhận được câu hỏi "bà có muốn sống với tôi không?". Sau lần đó, chồng Pháp chuyển sang Mỹ sống cùng nữ nghệ sĩ cho tới bây giờ.

Hiện tại, ở tuổi U80, Thanh Lan cho hay, bà có cuộc sống hạnh phúc vì tìm được một người đàn ông đàng hoàng, tử tế. Cả hai sống rất thoải mái, không hề ghen tuông hay giấu giếm nhau bất cứ điều gì.