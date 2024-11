Nữ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương được thăng hàm Thiếu tướng là bà Nguyễn Thúy Quỳnh (sinh năm 1971, quê quán Nam Định).

Bà Nguyễn Thúy Quỳnh thời điểm nhận quyết định của Ban Bí thư hồi tháng 4/2024.

Bà Nguyễn Thúy Quỳnh từng là nhà báo, có nhiều năm công tác ở Báo Công an Nhân dân. Bà từng giữ chức Phó trưởng Ban Trị sự; Trưởng Ban Trị sự; Phó Tổng Biên tập Báo Công an Nhân dân; Phó Cục trưởng Cục Truyền thông Công an Nhân dân.

Tháng 4/2024, bà nhận quyết định của Ban Bí thư về việc chuẩn y là Ủy viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020 -2025.

Với việc bà Nguyễn Thúy Quỳnh được thăng hàm Thiếu tướng, lực lương Công an Nhân dân có thêm nữ tướng. Các nữ tướng Công an Nhân dân được nhiều người biết, như Thiếu tướng Bùi Tuyết Minh, nguyên Giám đốc Công an Kiên Giang; Trung tướng Trần Thị Ngọc Đẹp, nguyên Cục trưởng Cục Xây dựng Phong trào Toàn dân Bảo vệ An ninh Tổ quốc; Trung tướng Ngô Thị Hoàng Yến, Cục trưởng Cục Hồ sơ nghiệp vụ - Bộ Công an;Thiếu tướng Hoàng Thị Thủy, nguyên Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương; Thiếu tướng Nhữ Thị Minh Nguyệt, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường; Thiếu tướng Nguyễn Thị Xuân, Phó Giám đốc Công an Đắk Lắk.