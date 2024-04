"Nữ quái" nhắc nhở trẻ em cất vàng đề phòng cướp giật rồi... lấy trộm

Ngày 2/4, Công an huyện Cần Giuộc (tỉnh Long An) đã làm việc, lấy lời khai đối tượng Bùi Thị Hoa (55 tuổi, ngụ phường An Lạc A, quận Bình Tân, TP.HCM) để điều tra làm rõ liên quan đến vụ trộm cắp tài sản.

Đối tượng Bùi Thị Hoa. (Ảnh: C.A)



Theo đó, Hoa đã khai nhận hành vi thực hiện trộm vàng của một học sinh.



Trước đó, vào ngày 26/3, một học sinh 11 tuổi (ngụ ấp 3, xã Phước Vĩnh Tây, huyện Cần Giuộc) có đeo nhẫn vàng và dây chuyền đang trên đường đi học về. Dọc đường, Bùi Thị Hoa đã tiếp cận và nói với em học sinh là đeo vàng rất dễ bị các đối tượng xấu dòm ngó, cướp giật. Hoa bảo em học sinh tháo nhẫn vàng và dây chuyền cất vào cặp cho an toàn.

Nghe lời người lớn, em học sinh tháo nhẫn và dây chuyền bỏ vào cặp. Tuy nhiên, lợi dụng sơ hở, Hoa lấy trộm vàng của em học sinh rồi bỏ đi.

Nhận được thông tin, Công an huyện Cần Giuộc đã vào cuộc điều tra và xác minh được đối tượng thực hiện vụ trộm là Bùi Thị Hoa.

Hiện vụ việc tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.