TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Cha dượng nghi xâm hại con riêng của vợ; tài xế ôtô "cõng" công an trên nắp capo

Tạm giữ cha dượng nghi xâm hại con riêng của vợ

Chiều 1/4, trao đổi với phóng viên Dân Việt, lãnh đạo UBND xã Quỳnh Tân (huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) cho biết, cơ quan công an đang điều tra, làm rõ nghi vấn một bé gái lớp 6 trên địa bàn bị cha dượng xâm hại trong một thời gian dài.

Địa điểm được cho là nơi xảy ra sự việc. Ảnh: BMT

Theo lãnh đạo UBND xã Quỳnh Tân, sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Quỳnh Tân đã mời đối tượng lên làm việc. Sau đó, Công an xã Quỳnh Tân cũng đã chuyển hồ sơ vụ việc lên Công an huyện Quỳnh Lưu để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Nạn nhân là cháu N.T.N. (13 tuổi, học sinh lớp 6). Anh N.D.V. (cha ruột cháu N.) cho biết, anh và vợ cũ đã ly hôn từ năm 2013. Sau khi ly hôn, người con gái duy nhất của vợ chồng sống chung với mẹ. Người mẹ sau đó lấy chồng mới là L.T.V. (46 tuổi, trú tại xã Quỳnh Tân).

Ngày 18/3, cháu N. sang nhà bà nội chơi. Khi thấy cháu N. có nhiều biểu hiện bất thường, bà nội gặng hỏi thì cháu kể nhiều lần bị cha dượng xâm hại.

Theo lời của bé gái, cháu đã bị bị cha dượng xâm hại từ năm lớp 4 đến nay. Sau khi xâm hại, cha dượng thường cho bé gái tiền và dặn không được kể lại sự việc với ai.

Ngày 19/3, anh N.D.V. đưa con gái lên UBND xã Quỳnh Tân trình báo cơ quan chức năng. Cha dượng và mẹ ruột của cháu sau đó cũng được mời lên làm việc. Riêng người cha dượng đã bị Công an huyện Quỳnh Lưu tạm giữ để phục vụ điều tra.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Quỳnh Lưu tiếp tục điều tra làm rõ.

Tài xế lái Mazda CX5 hất công an lên nắp capo dương tính với ma túy

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 1/4, Công an huyện Thanh Trì, TP.Hà Nội, đã bắt giữ Nguyễn Việt Cường (19 tuổi, ở huyện Thường Tín, Hà Nội) để điều tra về hành vi "Chống người thi hành công vụ".

Đối tượng Nguyễn Việt Cường. Ảnh: ANTĐ

Theo Công an Hà Nội, trưa 1/4, Đội Cảnh sát giao thông - trật tự, Công an huyện Thanh Trì làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, kiểm tra nồng độ cồn tại khu vực đường Ngũ Hiệp thuộc thôn Tương Chúc, xã Ngũ Hiệp.

Khi tổ công tác ra hiệu lệnh kiểm tra ô tô Mazda CX5, tài xế ôtô không chấp hành. Người này đã tăng ga lao thẳng vào tổ công tác, hất văng một cán bộ lên nắp capo xe. Khi xe di chuyển khoảng 200m, cán bộ công an rơi xuống đường và được đưa đi bệnh viện.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an huyện Thanh Trì đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ xác minh, yêu cầu chủ ôtô là anh N.V.T. (32 tuổi, ở huyện Thanh Trì, Hà Nội) đưa xe về Công an huyện để làm việc. Anh T. khai nhận không phải là người điều khiển phương tiện mà cho mượn xe.

Đến khoảng 17h30, lực lượng chức năng đã bắt giữ được người điều khiển xe là Nguyễn Việt Cường. Qua xét nghiệm, cảnh sát xác định Cường dương tính với ma túy, không có nồng độ cồn trong khí thở.

Tìm thấy người phụ nữ trẻ mất tích sau khi đến Cục Sở hữu trí tuệ

Như Dân Việt đã đưa tin: Tối 1/4, theo thông tin từ cơ quan công an, gia đình đã tìm được người phụ nữ mất tích nhiều ngày ở Hà Nội.

Gia đình đã tìm thấy chị Th. Nguồn: Tiền Phong

Theo đó, Công an TP.Hà Nội thông tin gia đình đã tìm thấy chị Nguyễn Thị Phương Th. (29 tuổi, trú tại tổ dân phố 1, Trung Sơn Trầm, Sơn Tây, Hà Nội).

Người phụ nữ đi khỏi nhà từ sáng 29/3. Khi đi, chị Th. có mặc 1 áo jean và quần dài jean màu xanh nhạt, cầm theo 1 chiếc điện thoại di động.

Theo gia đình, chiều cùng ngày, chị Th. có đến Cục Sở hữu trí tuệ tại số nhà 386 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân và để quên chiếc điện thoại ở đó. Sau đó, gia đình không liên hệ được với chị Th.

Liên quan đến sự việc trên, Cục Sở hữu trí tuệ cho biết, sau khi nhận được thông tin "một phụ nữ tên Th. có đến trụ sở Cục sau đó mất tích", cơ quan này đã trích xuất camera thì thấy rằng, khoảng 19h ngày 29/3, một phụ nữ đi vào Cục, nhưng bảo vệ đã mời ra ngay.

Người phụ nữ này có đánh rơi chiếc điện thoại, người nhà đã liên hệ và đến nhận lại.

Bắt giữ 6 người "ăn" trên mồ hôi nước mắt của người khuyết tật

Chiều 1/4, nguồn tin Dân Việt cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Rang – Tháp Chàm (tỉnh Ninh Thuận) đang tiếp tục điều tra xử lý 6 đối tượng có hành vi lợi dụng người khuyết tật để trục lợi.

Các đối tượng lợi dụng người khuyết tật ăn xin để trục lợi, tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Ninh Thuận

Cụ thể, 6 đối tượng nói trên gồm: Văn Đình Vũ (SN 1987), Lê Văn Tình (SN 1980), Nguyễn Quang Kháng (SN 1990), Lê Ngọc Tân (SN 2000) cùng trú ở TP. Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá; Nguyễn Khắc Quân (SN 1996) trú phường Quảng Phú, TP.Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá và Nguyễn Thanh Tùng (S 1978) trú TP.Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, để lấy lòng thương cảm của người dân nên đã lợi dụng hình ảnh không lành lặn của người khuyết tật để đi bán hàng, xin ăn. Từ việc làm này đã có nhiều người bỏ tiền để cho hoặc mua hàng và mỗi tháng các đối tượng trục lợi với số tiền từ 8 - 10 triệu đồng/mỗi người khuyết tật.

Được biết, số tiền mà những người khuyết tật bán hàng được đã bị các đối tượng này thu giữ. Hàng ngày, 6 đối tượng lợi dụng nói trên "bao nuôi" các chi phí ăn ở và đến tháng có trả tiền. Tuy nhiên, số tiền mà những người khuyết tật nhận được rất ít.

Hiện, Công an TP.Phan Rang – Tháp Chàm Chàm đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Bắt kẻ lừa "chạy án" chiếm đoạt 2,5 tỷ đồng của người nhà bị can

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 1/4, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, cơ quan này vừa bắt giữ một đối tượng lừa đảo "chạy án" để chiếm đoạt tiền tỷ.

Đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Văn Lưu (SN 1994, trú tại huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế).

Công an lấy lời khai đối tượng Nguyễn Văn Lưu. Ảnh: C.A.

Trước đó, nhằm thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Nguyễn Văn Lưu tìm hiểu, tạo mối quan hệ với người nhà các bị can đang bị điều tra về hành vi phạm tội.

Sau khi tiếp cận người nhà các bị can, Nguyễn Văn Lưu "nổ" rằng mình có mối quan hệ với các cơ quan chức năng, có thể xin giảm án cho bị can. Tin rằng Nguyễn Văn Lưu có thể "chạy án", người nhà bị can đưa cho Lưu 2,5 tỷ đồng và bị đối tượng này chiếm đoạt.

Sau khi nhận được trình báo của nạn nhân, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế nhanh chóng vào cuộc điều tra và bắt giữ Nguyễn Văn Lưu khi đối tượng này đang lẩn trốn tại TP.HCM.