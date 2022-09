Nữ sinh đánh nhau chảy máu đầu, bạn đứng quay clip

Sáng 17/9, bà Cái Thị Cẩm Hương - Trưởng Phòng GDĐT huyện Phú Lộc (Thừa Thiên Huế) cho biết, Trường THCS Lộc Thủy đã có báo cáo về vụ 2 nữ sinh trường này đánh nhau.

Nữ sinh T.T.H.L bị đánh gây thương tích, chảy máu ở vùng đầu. Ảnh cắt từ clip.

Trước đó, lãnh đạo Trường THCS Lộc Thủy nhận được thông tin 2 học sinh nữ của trường đánh nhau tại khu vực tái định cư cách trường 200m. Qua xác minh, nhà trường xác định vụ đánh nhau xảy ra vào ngày 14/9 và 2 nữ sinh đánh nhau cùng học lớp 8/4.

Cụ thể, vào chiều 14/9, lớp 8/4 học 2 tiết thể dục, từ 15h35 đến 17h15. Trước lúc vào học thể dục, 2 nữ sinh H.T.L.A và T.T.H.L mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Hậu quả, em T.T.H.L bị em H.T.L.A đánh gây thương tích, chảy máu ở vùng đầu. Vụ đánh nhau này được học sinh đứng xem, dùng điện thoại quay clip.

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an xã Lộc Thủy đã đến hiện trường, phối hợp với Trường THCS Lộc Thủy giải quyết. Em T.T.H.L được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Chân Mây để khám, điều trị. Rất may do vết thương của em T.T.H.L chỉ ở ngoài da nên được bệnh viện cho về nhà uống thuốc.

Sau khi làm việc với phụ huynh 2 nữ sinh T.T.H.L và H.T.L.A, Trường THCS Lộc Thủy đã mời 2 nữ sinh này lên viết bản tường trình. Các nữ sinh này đã nhận lỗi và cam kết không tái phạm.

Theo lãnh đạo Trường THCS Lộc Thủy, nhà trường sẽ tục theo dõi 2 nữ sinh đánh nhau cũng như phối hợp với phụ huynh để có biện pháp giáo dục đối các em này.