Nữ sinh duy nhất giành suất học bổng cực hiếm du học trường top đầu Hà Lan

Nữ sinh giành học bổng 1 suất duy nhất du học Hà Lan

Nguyễn Lan Phương, học sinh lớp 12 Chuyên Anh 1, Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp, Quảng Bình mới đây đã xuất sắc nhận được học bổng Philip Hans Franses từ trường Đại học Erasmus University Rotterdam. Ngôi trường đặt tại thành phố cảng lớn nhất châu Âu và dẫn đầu về chất lượng đào tạo nhiều ngành, đặc biệt là lĩnh vực Kinh tế. Học bổng Philip Hans Franses rất cạnh tranh, khó và hiếm. Năm nay có hơn hàng trăm đơn xin xét học bổng nhưng chỉ trao 1 suất duy nhất và Lan Phương rất vinh dự, vui mừng khi trở thành người được nhận suất học bổng này. Được biết, tính đến nay chưa có thí sinh Việt Nam đạt học bổng Philip Hans Franses.

Nguyễn Lan Phương, học sinh lớp 12 Chuyên Anh 1, Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp. Ảnh: NVCC

Nhận học bổng du học Hà Lan, có thể nói đó là sự kết hợp giữa kiến thức nền tảng vốn có cộng với sự chăm chỉ, bền bỉ, trách nhiệm, đam mê, quyết tâm không bao giờ bỏ cuộc Lan Phương. Bài luận của Lan Phương thể hiện rõ niềm đam mê với việc nghiên cứu. Đặc biệt thông qua các hoạt động nghiên cứu, em đã tự khai thác chính yếu điểm trong hoạt động nghiên cứu của mình để phát triển bài luận.

Ngoài ra, Lan Phương còn đỗ và 4 trường đại học nghiên cứu "top" đầu Hà Lan là University of Amsterdam (top 1 Hà Lan, top 53 đại học tốt nhất thế giới); Utrecht University (top 2 Hà Lan, top 107 đại học tốt nhất thế giới); Erasmus University of Rotterdam (top 3 Hà Lan, top 176 đại học tốt nhất thế giới); Vrijie University (top 5 Hà Lan, top 207 đại học tốt nhất thế giới).

Thông báo học bổng Philip Hans Franses với 1 suất duy nhất. Ảnh: NVCC

Trước đó, Lan Phương từng giànhh được nhiều thành tích khác như đạt giải thưởng học sinh giỏi cấp tỉnh môn Tiếng Anh, IELTS 7.0, GPA 9.0; Tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa ở đa dạng lĩnh vực, thể hiện được sự đa màu đa nhiệm trong con người cũng như bộc lộ được kỹ năng lãnh đạo và niềm đam mê nghiên cứu học tập; Hoạt động tình nguyện Tết gây quỹ hơn 200 triệu đồng; Huy chương đồng "Trường Teen" tập đặc biệt do VTV7 và IOM tổ chức; Tham gia cuộc thi SPEAK TO LEAD do Đại sứ quán Mỹ tổ chức… và các dự án khác.

Nữ sinh đam mê nghiên cứu lĩnh vực kinh tế

Chia sẻ về bí quyết học của mình, Lan Phương cho hay: "Đối với em, biến việc học tập đã trở thành một thói quen đều đặn chính là con đường hữu hiệu nhất. Đây là bí quyết để em có thể duy trì việc tiếp thu kiến thức và học hỏi những điều mới không ngừng nghỉ mà không có cảm giác mệt mỏi. Khi đó, em học với cảm giác hào hứng, suy ngẫm các vấn đề như một việc làm quen thuộc. Như vậy, lượng kiến thức tích lũy được và năng lực của bản thân sẽ dần tăng lên theo thời gian. Nhờ đưa học hành vào thành một phần của cuộc sống, em có thể học tập thường xuyên mà vẫn dành thời gian tham gia hoạt động ngoại khóa, ngủ nghỉ và tập yoga hàng ngày".

Lan Phương đam mê lĩnh vực kinh tế và quyết định theo học tại Erasmus University Rotterdam. Ảnh: NVCC

Nói về việc yêu thích ngành Kinh tế, Lan Phương tiết lộ: "Em quyết định chọn học ngành Kinh tế tại Erasmus University Rotterdam. Kinh tế là ngành học mà em đã yêu thích và quyết tâm theo đuổi sau khi hiểu rõ bản thân và đặt lên bàn cân so sánh với các lựa chọn ngành khác.

Trong tương lai, em mong muốn làm việc tại các công ty lớn và các tập đoàn đa quốc gia để tiếp tục học hỏi và tích lũy kinh nghiệm. Bản thân em cũng là người linh hoạt, năng động, có tính chặt chẽ, kỹ lưỡng, có thể chịu áp lực cao và hướng ngoại. Từ hai yếu tố quan trọng gồm định hướng tương lai và điểm mạnh của bản thân, em lấy đó làm tiêu chí để đưa ra lựa chọn học ngành kinh tế cho mình. Và trường Erasmus University Rotterdam chính là ngôi trường mà em yêu thích nhất. Đây là ngôi trường dẫn đầu về giảng dạy ngành Kinh tế, hướng trọng tâm vào con đường nghiên cứu và đặt ở Rotterdam năng động, nơi có cảng biển lớn nhất châu Âu".

Mặc dù trúng tuyển vào ngôi trường yêu thích, tuy nhiên đây cũng là lần đầu tiên Lan Phương đi du học nên cũng có nhiều điều cần lo lắng và bỡ ngỡ. Nữ sinh cho hay: "Em cũng cố gắng có sự chuẩn bị chu toàn nhất về mọi mặt, đặc biệt là tinh thần. Hiện tại, em đã chuẩn bị đầy đủ giấy tờ để làm các thủ tục trước khi đi du học, tìm nhà ở và tham gia vào cộng đồng của trường.

Em cũng học một ít tiếng Hà Lan cơ bản, tìm hiểu về văn hóa, con người ở nơi mà mình sắp sửa theo học và sinh sống trong thời gian tới. Bên cạnh đó, em cũng như lên kế hoạch để đạt được mục tiêu mà em đặt ra cho bản thân khi đi du học".

Nhận xét về bài luận và Lan Phương, chị Dương Anh,chuyên viên tư vấn cao cấp mảng du học Care Education cho biết: "Lan Phương là một học sinh tính tình rất tích cực, chăm chỉ, chủ động, cẩn thận, nên thực tế quá trình làm hồ sơ dù nhiều việc nhưng rất suôn sẻ. Giai đoạn khó khăn nhất là khi được trường chấp nhận rồi thì mới bắt đầu nộp hồ sơ học bổng. Khi ấy tôi và Lan Phương phải ngồi kiểm tra, thảo luận và xem giám khảo mong đợi gì từ bài luận. Bởi vì tiêu chí của các trường đương nhiên không phải tìm người giỏi nhất mà là người phù hợp nhất với tinh thần học bổng. Với sự chăm chỉ, trách nhiệm, Lan Phương đã giành được suất học bổng ở ngôi trường mơ ước và chỉ phải đóng mức học phí rất thấp cho chương trình học nghiên cứu tại Hà La, trong khi Erasmus University Rotterdam là trường top 3 tốt nhất tại đây với ngành Kinh tế thuộc top 1".