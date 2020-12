Nữ sinh lớp 10 ở An Giang viết thư tuyệt mệnh: Tạm đình chỉ công tác hiệu trưởng và hiệu phó

Do có nhiều hạn chế, sai phạm liên quan đến vụ nữ sinh lớp 10 nhập viện nghi do tự tử và để lại thư tuyệt mệnh, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh An Giang đã quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Việt Hùm, Hiệu trưởng và bà Nguyễn Ngọc Hạnh, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Vĩnh Xương

Liên quan đến việc em N.T.N.Y, học lớp 10 của Trường THPT Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang viết thư tuyệt mệnh để lại trong lớp trước khi vào nhà vệ sinh và bị phát hiện bất tỉnh sau đó, chiều nay (6/12), Sở GD&ĐT tỉnh An Giang cho biết, đã có báo cáo gửi Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh An Giang. Trường THPT Vĩnh Xương - nơi có nữ sinh lớp 10 viết thư tuyệt mệnh. Theo Sở GD&ĐT tỉnh An Giang, sau khi vụ việc xảy ra, Sở đã cử đoàn công tác đến trường THPT Vĩnh Xương để tìm hiểu. Tại đây, nhà trường bước đầu báo cáo, em Y. có vi phạm nội quy nhà trường, giáo viên chủ nhiệm nhắc nhở, sau đó trường tiếp tục mời cha mẹ em vào trường để phối hợp giải quyết. Tuy nhiên, em Y. lúc đầu thừa nhận nhưng sau thì không thừa nhận khuyết điểm của mình. Sở GD&ĐT tỉnh An Giang nhận định, về phía nhà trường xử lý vụ việc đã có một số hạn chế, thiếu sót. Cụ thể, hiệu trưởng có sự nóng vội trong xử lý vấn đề, đề ra phương án xử lý học sinh chưa phù hợp với quy định hiện hành, trong khi chưa có sự bàn bạc, thống nhất trong nội bộ các thành viên ban giám hiệu trường. Lãnh đạo trường chưa quan tâm sâu sát tình hình diễn biến của vụ việc, phản ứng chậm và không hiệu quả. Về phía giáo viên chủ nhiệm lớp, phối hợp với gia đình học sinh trong việc giáo dục học sinh chưa phù hợp và chưa hiệu quả, gây bức xúc cho học sinh và gia đình học sinh. Giáo viên chủ nhiệm chưa kịp thời xin ý kiến chỉ đạo của Ban giám hiệu trường trong xử lý vụ việc, để sự việc kéo dài, diễn biến phức tạp. Ngoài ra, Sở GD&ĐT tỉnh An Giang nhận định trong công tác tổ chức, quản lý và biện pháp xử lý của nhà trường còn một số sai sót. Cụ thể, trường tổ chức dạy thêm, học thêm trong trường không đúng với quy định của ngành (dạy thêm học thêm đại trà cho tất cả học sinh theo lớp chính khóa). Nhà trường có hình thức phê bình, kỷ luật học sinh không đúng với quy định của ngành. Cụ thể, lãnh đạo trường đã nêu họ tên học sinh có vi phạm nội quy trường dưới cờ, làm ảnh hưởng đến tâm lý học sinh và là nguyên nhân dẫn đến sự việc xảy ra như báo cáo trước đây đã nêu. Chưa dừng lại ở đó, Sở GD&ĐT tỉnh An Giang còn cho rằng, biện pháp giải quyết, xử lý học sinh vi phạm nội quy nhà trường chưa phù hợp, hiệu quả, gây bức xúc đối với phụ huynh học sinh và bản thân học sinh. Xuất phát từ những hạn chế, sai phạm của nhà trường như đã nêu trên, Sở GD&ĐT tỉnh An Giang quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Việt Hùm, Hiệu trưởng trường và bà Nguyễn Ngọc Hạnh, Phó Hiệu trưởng trường trong thời hạn 15 ngày (kể từ ngày 7/12). Sở GD&ĐT tỉnh An Giang giao cho thầy Nguyễn Văn Cường, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Vĩnh Xương chỉ đạo xác minh, làm rõ hành vi của bà Huỳnh Thị Thu Huệ, giáo viên chủ nhiệm em Y. liên quan đến sự việc xảy ra tại trường và việc đăng thông tin trên mạng xã hội sau khi sự việc xảy ra. Đối chiếu với các quy định của ngành chức năng, lãnh đạo nhà trường có hình thức xử lý phù hợp và báo cáo về Sở GD&ĐT trong thời gian sớm nhất. Như Dân Việt đã thông tin, sáng 30/11, gia đình em Y. được nhà trường thông báo em bị ngất xỉu trong nhà vệ sinh. Sau khi đưa vào Bệnh viện Nhật Tân (TP.Châu Đốc) thì các bác sĩ chẩn đoán em tự vẫn bằng thuốc Salbutamol. Trước đó, nhà trường yêu cầu em Y. viết tự kiểm và thực hiện cấm túc trong vòng 2 tuần vì cho rằng em chạy xe phân khối lớn, mặc áo dài mỏng, sử dụng điện thoại để ghi âm trong giờ học... Đến gần 8h ngày 30/11, sau buổi sinh hoạt chào cờ đầu tuần thì nữ sinh lớp 10 này vào nhà vệ sinh rồi được phát hiện trong trạng thái bất tỉnh. Rất may, gia đình và nhà trường kịp thời đưa em đến bệnh viện điều trị. Liên quan đến việc trên, thầy Nguyễn Việt Hùm, Hiệu trưởng Trường THPT Vĩnh Xương cho biết, việc nhà trường ra thông báo cho em Y. viết kiểm điểm, thực hiện cấm túc liên tục 2 tuần (từ ngày 1/12 đến 12/12) là muốn nhắc nhở rèn luyện em về những hành vi chưa phù hợp. Tuy nhiên, đã dẫn đến vụ việc như trên. "Từ ngữ trong thông báo chưa phù hợp nên gây hiểu nhầm, chứ nhà trường không áp đặt gì lớn đối với em. Việc cấm túc ở đây chỉ phân công giáo viên hướng dẫn thêm cho em về cách ứng xử, coi lại nội quy nhà trường và lao động nhẹ như vệ sinh lớp" - thầy Hùm nói. Về nội dung thư tuyệt mệnh mà em Y. để lại trong lớp có ý nói nhà trường, thầy - cô giáo "chèn ép" mình, thầy Hùm nói: "Các học sinh trong trường thì giáo viên đều xem như nhau, nếu có vi phạm, trường uốn nắn chứ không đến mức phải chèn ép, gây khó". Hiệu trưởng Trường THPT Vĩnh Xương cho hay, tới đây, nhà trường thường xuyên liên hệ với gia đình phụ huynh, thăm hỏi sức khỏe em Y., mong em mau bình phục để trở lại trường học. Nhà trường sẽ tạo điều kiện để em Y. học tốt hơn. Chia sẻ