Nữ sinh trường Ams là người lọt top điểm A Level cao nhất thế giới, IELTS 8.0

Bùi Minh Phương, 17 tuổi, hiện đang học lớp 12 Oxford hệ Song bằng tú tài tại THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Cô nàng nổi rần rần trên mạng xã hội trong mấy ngày qua sau chuỗi sự kiện Ngày Hội Anh Tài 2022 của ngôi trường hàng đầu Hà Nội.

Không chỉ sở hữu vẻ ngoài xinh xắn, Phương còn khiến mọi người ngưỡng mộ khi sở hữu bảng thành tích học thuật "khủng". Hiện em đang học song song 2 chương trình gồm chương trình của Bộ Giáo dục và chương trình bằng Quốc tế Cambridge A level. Vì học 2 bằng nên khối lượng công việc gấp đôi khiến em cũng gặp khó khăn trong việc duy trì kết quả học tập tốt. Tuy vất vả vậy nhưng Phương luôn cảm thấy thích thú vì được học những kiến thức rất hay về Kinh Doanh hay Tâm lý tiêu dùng.

Minh Phương có thành tích nổi bật khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Một số thành tích nổi bật trong học tập mà Minh Phương đạt được:

- 8.0 IELTS ngay ở lần thi đầu.

- Đạt điểm A*A*A* (3A*) Cambridge A level (nằm trong top 6% điểm Toán cao nhất thế giới, top 7% điểm Tâm lý cao nhất thế giới, top 8% điểm Kinh Doanh cao nhất thế giới).

- Đạt điểm AAA (3A) Cambridge AS Level (nằm trong top 5% điểm Tâm lý cao nhất thế giới, top 6% điểm Toán cao nhất thế giới và top 15% điểm Kinh Doanh cao nhất thế giới).

- Giải bạc cuộc thi International Youth Business Competition - Giải kinh doanh trẻ quốc tế với dự án "Nước rửa tay từ lá trầu không".

- Giải ba cuộc thi Vietnam High School Business Case Competition, Giải quyết tình huống kinh doanh cấp quốc gia.

- Outstanding Cambridge learner - Học sinh xuất sắc hệ Cambridge trao tặng bởi Đại học Anh Quốc Việt Nam và Outstanding Award for Psychology - Giải học sinh xuất sắc môn Tâm lý trao tặng bởi Hội Đồng Anh (British Council).

- Giải ba Cờ Vua Cấp Thành phố.

- Giải Nhất Ams' Got Talent season XIII cùng CLB Cheer Ams 2020-2022.

- Thành viên ban PR Ngày Hội Anh Tài 2021.

Bí quyết ôn chứng chỉ A Level đạt hiệu quả tối đa

Minh Phương là số ít học sinh đạt điểm A*A*A (3A*) Cambridge A level và điểm AAA (3A) Cambridge AS Level nằm trong top đầu thế giới. A Level (Advanced Level) là bằng tốt nghiệp giáo dục cơ bản được cấp bởi cơ quan giáo dục tại Anh, xứ Wales và Bắc Ireland cho học sinh 16-19 tuổi trước khi vào đại học. Tại Anh Quốc, chương trình A Level được đánh giá là "tiêu chuẩn vàng" để trúng tuyển hàng loạt các trường đại học danh giá như: ĐH Cambridge, ĐH Oxford,...

Nữ sinh cho biết thêm, vì những trường đại học em nộp không nhận điểm trung bình môn của Việt Nam nên em chỉ có thể học A level hoặc các chứng chỉ quốc tế khác mới có thể trúng tuyển những ngôi trường đó. Trong quá trình học chương trình Cambridge A Level, Phương tận dụng thời gian trên lớp để nghe giảng từ thầy cô.

Bên cạnh đó, em cũng tập trung trau dồi kiến thức qua việc xem video, podcast và tham gia các cuộc thi để có thêm những trải nghiệm thú vị. Đặc biệt, Phương dành nhiều thời gian tự học và nghiêm khắc với chính bản thân trong quá trình ôn luyện. Nhờ sự cố gắng đó đã giúp nữ sinh có thể hoàn thành xuất sắc các phần trong bài A Level.

Minh Phương cho hé lộ: "Sau khi thi xong A Level, em còn có thêm nguồn thu nhập hấp dẫn từ việc làm gia sư luyện thi chứng chỉ này. Đây là cơ hội giúp em tăng thu nhập và mang lại nhiều lợi ích cho những người khác".

Xuất sắc đạt IELTS 8.0 ngay ở lần thi đầu

Ngay ở lần thi đầu tiên vào cuối năm lớp 11, sau khi hoàn thành kỳ thi A level, Phương đã đạt IELTS 8.0. Thời điểm thi gần giai đoạn nộp hồ sơ vào các trường đại học nên em không có nhiều thời gian ôn liệu. Phương cho biết mình tự học là chính. Vì trước đó, Phương học A level nên thường xuyên đọc các tài liệu nghiên cứu về môn học. Điều này giúp em nâng cao vốn hiểu biết và từ vựng phục vụ cho tất cả các kỹ năng trong tiếng Anh.

Ở giai đoạn "chạy nước rút", Phương làm nhiều đề rồi tích cực gửi cho giáo viên chữa để nhằm nâng cao kỹ năng Viết. Đồng thời, em cũng dành thời gian luyện kỹ năng Đọc và Nghe. Theo Phương. IELTS không chỉ kiểm tra khả năng tiếng Anh mà còn là 1 bài thi nên kỹ năng làm bài cũng rất quan trọng. Nhưng do không có nhiều thời gian luyện tập nên Phương chỉ cố gắng dùng những kiến thức và từ vựng đã thu nạp trước đó để đạt được kết quả tốt nhất.

Ngay trong lần thi đầu, Minh Phương đã xuất sắc đạt 8.0 IELTS.

Minh Phương chia sẻ: "Trong 4 kỹ năng gồm Nghe, Nói, Đọc, Viết, em thấy kỹ năng Viết là khó nhất. Trước đó, do chưa quen viết theo các chủ đề xã hội nên thời gian đầu, bài viết của em rất sơ sài, chưa đủ sâu và cấu trúc bài không rõ ràng. Sau đó, em đã khắc phục bằng cách tìm hiểu trên mạng những video chia sẻ kinh nghiệm để đạt được điểm cao. Vì thế sau một thời gian ngắn, em đã tiến bộ đáng kể".

Nữ sinh Hà Nội chia sẻ, có nhiều bạn trăn trở trong việc tìm ra phương pháp học tập đúng. Nhưng theo Phương không có gì là tiêu chuẩn, mỗi phương pháp sẽ phù hợp với mỗi người. Vì thế, điều quan trọng là học sinh cảm thấy phù hợp, chứ không nhất thiết phải bắt chước người khác. Tham khảo là tốt nhưng cần hiểu rõ mức độ phù hợp với mình. Từ đó việc học ngoại ngữ sẽ trở nên đơn giản và thú vị hơn.

"Ngoài ra, các bạn cần lưu ý môi trường cũng là yếu tố quan trọng trong học ngoại ngữ. Em may mắn học hệ Song bằng tú tài nên được tiếp cận với tiếng Anh hàng ngày. Vì thế, em khá tự tin trong giao tiếp tiếng Anh. Tuy nhiên, nếu bạn không có môi trường sẵn có thì nên tạo ra môi trường cho mình bằng cách tham gia các CLB, sự kiện, khóa học chuyên biệt,...", Phương cho biết.

Như bao bạn bè khác, Minh Phương từng có khoảng thời gian đối mặt với không ít những áp lực.

Tuy có cho mình cách học hiệu quả nhưng Phương cũng không tránh khỏi giai đoạn rơi vào áp lực, căng thẳng. Nữ sinh từng có cảm giác bản thân kém xa các bạn về học lực, hoạt động ngoại khoá và cả cách quản lý thời gian. Sau đó, em nhận ra phải học cách sắp xếp công việc khoa học hơn, bỏ qua những hoạt động kém quan trọng và chỉ tập trung vào vấn đề cấp thiết. Nhờ đó, Phương đã cân bằng công việc tốt hơn.

"The best way to predict the future, it is to invent it" (Tạm dịch là: Cách tốt nhất để dự đoán tương lai là phát minh ra nó) là câu nói mà Minh Phương đặc biệt tâm đắc. Minh Phương luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để chuẩn bị tốt nhất cho tương lai. Em dự định sau khi tốt nghiệp THPT sẽ đi du học, theo đuổi ngành Quản trị Kinh Doanh.

Ảnh: NVCC