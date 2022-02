Nữ tân binh duy nhất ở Quảng Trị chia sẻ gì trong ngày nhập ngũ?

Sáng 17/2, tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ giao nhận quân năm 2022 cho 950 tân binh lên đường nhập ngũ.

Trong số đó có 1 công dân nữ tham gia nghĩa vụ công an nhân dân là Nguyễn Thị Hải Vân (sinh năm 2000, trú khu phố 7, phường 1, thành phố Đông Hà).

Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Trị Lê Quang Tùng tặng hoa động viên Nguyễn Thị Hải Vân - nữ tân binh duy nhất trong đợt giao nhận quân năm 2022. Ảnh: H.T

Có mặt tại lễ giao nhận quân tại thành phố Đông Hà, Vân nhận được sự chú ý của nhiều người.

Quê Vân ở thôn Kim Trung, xã Kim Thạch, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Bố mẹ làm nghề nông, nên từ nhỏ, ngoài giờ học, em thường phụ giúp gia đình làm công việc đồng áng.

Tháng 9/2021, Vân tốt nghiệp cao đẳng ngành y tế với tấm bằng khá.

Vân chia sẻ, cô thích ngành công an từ nhỏ nên đã từng thi vào ngành này nhưng không đủ điểm đậu.

Sau đó, cô học cao đẳng y tế nhưng vẫn luôn nuôi ước mơ được khoác lên mình màu áo công an nhân dân.

Vân được bố mẹ động viên, tiếp thêm động lực cho cô lên đường nhập ngũ, cống hiến cho đất nước. Ảnh: H.T

"Từ nhỏ, em thấy các nữ chiến sĩ mặc quần áo công an nhân dân rất đẹp nên thích. Càng lớn, ước mơ được khoác lên mình sắc phục công an nhân dân càng mạnh mẽ, bởi em hiểu được sự đóng góp to lớn của các chiến sĩ công an" - Vân tâm sự.

Xác định quá trình huấn luyện trong ngành công an, mà đặc biệt là trong đơn vị cảnh sát cơ động rất vất vả nhưng Vân vẫn viết đơn xin tình nguyện tham gia nhập ngũ và được chấp nhận.

Vân trân quý quân trang công an nhân dân từ khi mới được cấp phát. Ảnh: H.T

Hiểu được mơ ước của con gái nên bố mẹ Vân vui vẻ động viên, làm động lực cho cô phấn đấu luyện rèn, cống hiến cho đất nước.

Cô gái 22 tuổi, cao 1,6m này chia sẻ, sau khi huấn luyện xong có thể thi tiếp vào ngành công an hoặc đi làm.

"Trước mắt em sẽ tập trung vào quá trình huấn luyện cho tốt, còn tương lai, các dự định thì tuỳ tình hình rồi quyết định tiếp" - Vân chia sẻ.