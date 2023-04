Nữ thủ khoa học sinh giỏi quốc gia môn Lịch sử chia sẻ bí quyết "cày đêm" để nhớ lâu

Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm nay, tỉnh Nghệ An vinh dự khi có 2 giải Nhất môn Lịch sử. Đó là em Hoàng Thị Thu Hiền (lớp 12C2) và em Nguyễn Ngọc An lớp 11C2 cùng học Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Trong đó, em Hoàng Thị Thu Hiền đã xuất sắc đạt thủ khoa cả nước với 18 điểm.

Bí quyết học và nhớ lâu

Hoàng Thị Thu Hiền vốn là học sinh bình thường ở ngôi trường làng THCS Trần Phú của huyện Đô Lương (Nghệ An). Năm lớp 9, Hiền lọt vào đội tuyển dự thi học sinh giỏi tỉnh môn Lịch sử. Tuy nhiên do dịch Covid-19, kỳ thi tỉnh năm đó buộc phải hoãn. Tiếc công sức ôn luyện, giáo viên động viên Hiền tham dự kỳ thi vào trường THPT chuyên Phan Bội Châu.

Em Hoàng Thị Thu Hiền (bên phải) và Nguyễn Ngọc An giành giải Nhất học sinh giỏi quốc gia môn Lịch sử năm học này.

"Nghe lời cô em cũng dự thi, thử sức xem mình so với các bạn trong tỉnh chứ chưa từng có ý định học trường chuyên. Nhưng không ngờ em lại trúng tuyển", Hiền cười chia sẻ.

Bước vào trường chuyên Phan Bội Châu, Hiền được cô giáo dẫn dắt và học cùng các bạn chung đam mê môn Lịch sử nên ngày càng tiến bộ. Từ vị trí điểm đầu vào thấp cuối lớp, đến năm lớp 11 Hiền đã lọt vào đội tuyển thi học sinh giỏi quốc gia.

Ở kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm lớp 11, Hiền giành giải Ba. Năm học này, Hiền đã đặt ra mục tiêu ôn luyện để đạt giải cao nhất. Cuối cùng, Hiền không chỉ đạt được ước vọng mà còn là thủ khoa với 18 điểm.

Chia sẻ về bài thi kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm nay, Hiền cho hay em đã viết hết 6 tờ giấy trong vòng 180 phút.

Nói về đề thi, Hiền cho biết đề có chút khó khi có một phần câu hỏi ra về chính sách kinh tế của triều Nguyễn. Đây là phần ít được chú trọng khi ôn tập và trong các tài liệu lịch sử thường tập trung phân tích chính sách kinh tế thời nhà Lý hoặc nhà Trần nhiều hơn.

2 em Hiền và An cùng giáo viên bồi dưỡng môn Lịch sử Trường THPT chuyên Phan Bội Châu.

Chia sẻ về cách học của mình, Hiền cho hay bản thân có cách học khác người khi chủ yếu "cày đêm" mới tập trung học được. Ngoài thời gian học với giáo viên bồi dưỡng, buổi tối Hiền lại mang sách vở từ ký túc xá lên thư viện hoặc lớp của mình để tự ôn một mình.

Hiền còn có cách học khác để nhớ lâu là đọc thành tiếng. "Em cũng sợ làm phiền các bạn cùng phòng ký túc xá nhưng sau này các bạn còn nói nếu không nghe tiếng đọc bài của Hiền lại thấy thiếu", Hiền nói và cho biết, bản thân cũng rất thích xem các video, clip về lịch sử trên mạng xã hội.

Chia sẻ về dự định tương lai, Hiền cho biết sẽ cố gắng để theo con đường sư phạm Lịch sử và tiếp tục truyền niềm cảm hứng với lịch sử đến mọi người.

Yêu quê hương hơn nhờ môn Lịch sử

Trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia đợt này, em Nguyễn Ngọc An (lớp 11C2 trường chuyên Phan Bội Châu) cũng đã xuất sắc đạt giải nhất.

Ngọc An là một trong những thí sinh có điểm môn chuyên Lịch sử đứng tốp đầu khi vào trường. Trong quá trình học Lịch sử, Ngọc An thể hiện là một học sinh giỏi, nghiêm túc và có phương pháp học khoa học. Với sự nỗ lực, quyết tâm của bản thân và sự dìu dắt của cô giáo, Ngọc An đã thể hiện được bản lĩnh và xuất sắc khi giành giải nhất kỳ thi quốc gia.

Đội tuyển thi học sinh giỏi quốc gia môn Lịch sử của Nghệ An, cả 10 thí sinh trong đội tuyển đều đạt giải với 2 giải Nhất, 3 giải Nhì, 4 giải Ba và 1 giải Khuyến khích.

"Cô giáo chủ nhiệm là người truyền cảm hứng để em học tốt Lịch sử bằng lý trí và cả trái tim. Cô dạy cho chúng em lịch sử không chỉ là câu chuyện quá khứ, mà còn tiếp nối hiện tại, tương lai. Dần dần, không chỉ kiến thức, kỹ năng làm bài hoàn thiện hơn, mà từ môn Sử em được bồi đắp lòng tự hào với quê hương, đất nước mình", Ngọc An chia sẻ.

Chia sẻ về học sinh của mình, cô Lê Thị Phương (giáo viên chủ nhiệm) cho biết: "Trong quá trình học em rất cầu thị, nghiêm túc, có phương pháp khoa học. Trong bài thi môn Lịch sử, Ngọc An cho mọi người thấy được cảm xúc trong mỗi bài thi. Đó là điểm đặc biệt của bài làm môn Lịch sử để tạo khác biệt, ghi điểm. Tại kỳ thi quốc gia năm nay, Ngọc An đã giành giải Nhất xứng đáng".