Núi sạt lở, cầu đường ngập sâu vì mưa lớn, tỉnh Quảng Ngãi ra công điện chỉ đạo ứng phó

Sáng 14/11, trao đổi nhanh với PV Dân Việt, đại diện chính quyền một số huyện miền núi Ba Tơ, Sơn Tây cho biết, do mưa lớn kéo dài, đã gây nhiều điểm sạt lở núi trên địa bàn. Hiện chính quyền địa phương đang chỉ đạo cho lực lượng chức năng tiếp tục theo dõi, để kịp thời triển khai các biện pháp di dời dân tại các khu vực nguy hiểm, đến nơi an toàn.

Cầu Sông Rin trên QL24B hiện nước lũ tràn qua và bị ngập sâu gần cả mét. Ảnh: T.Trung (chụp sáng 14/11/2023.

Tại Sơn Hà, Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Thanh Trung cho biết, hiện cầu Sông Rin trên QL24B, nối một số huyện ở khu vực phía Đông – Tây của tỉnh, nước đã tràn qua và ngập sâu gần cả mét.

Theo đó chính quyền huyện Sơn Hà đã đặt biển cảnh báo, cắt cử lực lượng trông coi 24/24 nhằm ngăn chặn và hướng dẫn cho người dân qua lại, lưu thông theo tuyến đường khác an toàn.

Còn tại TP.Quảng Ngãi, mưa lớn cũng đã gây ngập cục bộ tại 1 số điểm của tuyến đường Quang Trung, như đoạn phía ngoài trường ĐH Phạm Văn Đồng.

Vào sáng cùng ngày, theo thông tin PV Dân Việt được cung cấp, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi, cũng đã ra công điện chỉ đạo các địa phương, cấp ngành liên quan và trực thuộc, triển khai các biện pháp phòng chống và ứng phóng với đợt mưa lớn lần này.

Theo đó, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi nêu rõ, do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 13 - 17/11/2023, trên địa bàn tỉnh khả năng có mưa vừa, mưa to và rất to, với tổng lượng mưa phổ biến 250 - 450 mm/đợt, có nơi trên 600mm/đợt; mực nước sông của một đợt lũ này có nơi dự báo trên báo động 3; vùng biển gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động.

Một điểm ngập cục bộ tại TP.Quảng Ngãi. Ảnh: C.Xuân (chụp sáng 14/11/2023)

Để ứng phó và đảm bảo an toàn trên biển, yêu cầu các địa phương và cấp ngành liên quan, thông báo cho thuyền trưởng, chủ phương tiện đang hoạt động chủ động phòng tránh; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Quản lý chặt chẽ việc ra biển hoạt động của các tàu, thuyền; chủ động cấm phương tiện, tàu, thuyền ra biển hoạt động (bao gồm cả phương tiện vận tải hành khách tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn và ngược lại), khi vùng biển tỉnh Quảng Ngãi có gió mạnh từ cấp 6 trở lên.

Chính quyền huyện Sơn Hà đã cắm biển cảnh báo tại đầu cầu Đông Sông Rin. Ảnh: T.Trung (chụp sáng 14/11/2023)

Đối với việc ứng phó mưa lớn nguy cơ gây ngập lụt, sạt lở đất, các địa phương và cấp ngành cần theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ trên địa bàn; tuyên truyền, hướng dẫn người dân tại vùng sâu, vùng xa và có nguy cơ cao bị chia cắt do sạt lở cần dự trữ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, chủ động đề phòng sạt lở cục bộ, kéo dài nhiều ngày.

Dự báo trong thời gian đến trên địa bàn Quảng Ngãi, mưa sẽ tiếp tục lớn và kéo dài. Ảnh: C.Xuân.

Kiểm tra, rà soát và kịp thời huy động lực lượng tổ chức sơ tán, di dời các hộ dân vùng trũng thấp, vùng có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập sâu; đặc biệt lưu ý khu tại các huyện Sơn Tây, Ba Tơ, Trà Bồng, Minh Long, Sơn Hà và khu dân cư vùng trũng, thấp thường xuyên bị ngập sâu thuộc các xã ven sông Trà Bồng, Vệ, Trà Câu, Phước Giang tại các huyện Bình Sơn, Nghĩa Hành, Tư Nghĩa, TX.Đức Phổ.

Bố trí lực lượng canh gác 24/24 giờ, cắm biển cảnh báo và kiên quyết trong việc ngăn cấm người dân đi lại qua các khu vực nguy hiểm, như ngầm, tràn, tuyến đường bị ngập sâu, sạt lở.