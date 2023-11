Sạt lở đèo La Ngà do mưa lớn

Theo ghi nhận, khối lượng sạt lở không lớn, tuy nhiên đất đá và cây cối đổ xuống chắn ngang mặt đường.



Ông Huy cho hay, hiện khối lượng sạt lở chưa được thống kê. Ban QLDA đã chỉ đạo đưa máy đào lên hiện trường để dọn đất đá sạt lở.

Ông Thái Văn Hoài Nam, Chủ tịch UBND xã Hoà Bắc cho hay, đã báo cáo sự việc lên UBND huyện Hòa Vang, đồng thời cắt cử người cảnh giới không cho người và phương tiện qua lại vùng sạt lở đề phòng nguy hiểm.

"Về lâu dài, chúng tôi đề xuất mở tuyến đường mới qua đèo La Ngà, tuyến cũ chỉ nên để đi tuần tra đập dâng Nam Mỹ", ông Nam cho hay.

Tuyến ĐT601 đoạn qua đèo La Ngà (xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang) bị sạt lở taluy dương. Ảnh: D.B

Theo thống kê, từ rạng sáng 13/10, tại Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to đến rất to. Tại xã Hòa Bắc ghi nhận lượng mưa 236,2mm. Theo Đài khí tượng thủy văn Trung Trung bộ, ngày và đêm 13/11 tại Đà Nẵng tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to. Tập trung chủ yếu ở huyện Hòa Vang, quận Liên Chiểu, Thanh Khê, Hải Châu.