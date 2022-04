Nuôi "vua cá cảnh", thú chơi tao nhã mà vẫn kiếm bộn tiền ở Long An

Dáng vẻ oai vệ, được mệnh danh là vua của các loài cá cảnh, cá rồng mê hoặc không ít người chơi. Theo anh Huỳnh Tấn Triển (SN 1990, ngụ phường 4, TP.Tân An, tỉnh Long An), người có 10 năm kinh nghiệm chơi cá rồng thì trào lưu này rộ lên tại Long An khoảng 2 năm nay.