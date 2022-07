Ngày 5/7, trên Fanpage cá nhân, ca sĩ Sơn Tùng M-TP đã đăng tải bức ảnh "khoe" nút kim cương kèm giấy chứng nhận từ YouTube. Đây là thành tích không nằm ngoài dự đoán của người hâm mộ chàng trai người Thái Bình.

Sơn Tùng M-TP đã chính thức trở thành ca sĩ đầu tiên và là nhân vật thứ 5 tại Việt Nam nhận được nút kim cương từ YouTube, phần thưởng dành cho các kênh có tối thiểu 10 triệu lượt đăng ký. Điều đặc biệt, Sơn Tùng M-TP được nhận nút kim cương vào đúng ngày sinh nhật của nam ca sĩ (ngày 5/7).

Đây có lẽ là dụng ý từ trước đó của ê-kíp truyền thông nam ca sĩ. Việc phát hành MV mới "There's no one at all". Bản phối mới cùng giai điệu du dương, nhẹ nhàng nhanh chóng thu hút khán giả và khiến cho lượng người đăng ký kênh YouTube của anh tăng thêm đáng kể, cán cột mốc 10 triệu người theo dõi.

Sơn Tùng M-TP đạt nút kim cương nhân dịp sinh nhật 28 tuổi. (Ảnh: IG).

Kênh YouTube của Sơn Tùng M-TP được mở từ tháng 1/2015 đến nay, được nam ca sĩ sử dụng vào mục đích đăng tải MV ca nhạc, các dự án cá nhân. Sơn Tùng M-TP Official có tốc độ tăng trưởng ổn định, lượt view tăng cao mỗi ngày. Tần suất ra sản phẩm không nhiều, song mỗi dự án của sao nam sinh năm 1994 luôn nhận về lượt xem khủng, được đánh giá cao về mặt đầu tư hình ảnh, âm thanh.

Hàn Quốc "thống trị" bảng xếp hạng YouTube

Thực tế, trên thế giới, các nghệ sĩ tập trung phát triển hình ảnh trên nền tảng video này không phải là điều mới lạ. Hiện tại, tính tới ngày 7/7, ban nhạc Blackpink đang sở hữu kênh YouTube có số lượng 75,1 triệu người theo dõi. Tiếp sau đó là nam ca sĩ Justin Bieber với 64,4 triệu lượt. Ngoài ra, trong top 5 còn có nhiều cái tên nổi tiếng như nhóm nhạc Hàn Quốc BTS, "ông hoàng nhạc điện tử" giấu mặt Marshmello và Eminem.



Tất cả những nghệ sĩ kể trên đều có số lượng người theo dõi trên 50 triệu và đủ điều kiện để được nhận nút ruby từ YouTube.

Với sự "thống trị" bảng xếp hạng của các ban nhạc Hàn Quốc, có thể thấy các nghệ sĩ đất nước này đầu tư tập trung nguồn lực để phát triển kênh YouTube của mình. Blackpink là nhóm nhạc đầu tiên đạt nút ruby YouTube với 50 triệu người đăng ký.

BTS và Blackpink vẫn đang là đại diện nổi bật của Hàn Quốc trên YouTube. (Ảnh: IT).

Mở đầu cho cuộc "xâm lấn" YouTube từ xứ sở kim chi là nam ca sĩ Psy, anh là nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên nhận được nút kim cương vào năm 2017. Bắt đầu thành lập và ra mắt ca khúc trên YouTube vào năm 2012, nam ca sĩ bất ngờ được cả thế giới biết tới với ca khúc "Gangnam Style" cùng điệu nhảy đặc biệt. Hiện tại, MV này đã đạt con số "khủng" là hơn 4,5 tỷ lượt xem trên YouTube.

Khác với những tên tuổi nghệ sĩ tới từ US-UK trong top 50 người đạt lượng theo dõi cao nhất. Các nghệ sĩ Hàn Quốc không chỉ đăng tải sản phẩm âm nhạc lên YouTube, mà thường tận dụng nhiều nguồn tương tác như mở hộp những món quà của người hâm mộ, hậu trường biểu diễn hoặc ngay cả những sinh hoạt đời thường.

Bên cạnh đó, kênh YouTube Big Hit Labels mà 7 chàng trai BTS góp mặt là kênh YouTube tổng hợp của công ty chủ quản của nhóm. Tức là, ngoài sự góp sức chính của BTS, kênh này còn có sự tham gia của một số nhóm nhạc khác như TXT, GFRIEND... Như vậy, BTS đồng sở hữu nút ruby chung với các thành viên còn lại trong nhà Big Hit.