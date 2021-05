Ồ ạt lấy đất không đúng quy định thi công dự án đường hơn 60 tỷ đồng, chủ đầu tư ở đâu?

"Phớt lờ" quy định

Gói thầu toàn bộ khối lượng xây dựng công trình thuộc dự án Nâng cấp mở rộng mặt đường ĐT 636 (đoạn từ đường sắt phường Bình Định đến ngã tư giao nhau đường Tây tỉnh), được Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn Lê Thanh Tùng phê duyệt, có giá trúng thầu hơn 60,4 tỷ đồng. Đơn vị trúng thầu là liên danh Công ty TNHH XDTH Văn Thuận, Công ty TNHH Đinh Phát và Công ty TNHH ĐTXD & TMDV Yến Tùng.

Dự án do UBND thị xã An Nhơn làm chủ đầu tư, đại diện chủ đầu tư là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất thị xã An Nhơn, đơn vị tư vấn giám sát là Công ty TNHH XDTH An Thịnh.

Tuy nhiên, đến nay dự án này đang gặp nhiều vướng mắt… vì tìm kiếm nguồn đất để thi công.

Theo Phó giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất thị xã An Nhơn Phan Trường Lưu, khi lập dự án Nâng cấp mở rộng mặt đường ĐT 636, chủ đầu tư điều tra và xác định lấy đất tại mỏ núi Chà Rây (giáp ranh giữa thị xã An Nhơn và huyện Tây Sơn) theo thiết kế.

Xe tải chở đất thi công dự án Nâng cấp mở rộng mặt đường ĐT 636. Ảnh: Dũ Tuấn.

Nhưng, thời điểm thi công dự án thì mỏ đất này hết phép nên không được lấy đất. Vậy nên, chủ đầu tư đã yêu cầu đơn vị thi công Công ty TNHH XDTH Văn Thuận (Công ty Văn Thuận) đến mỏ đất của Công ty TNHH Vận tải – Thương mại Thanh Tâm (Công ty Thanh Tâm) tại xã Tây An (huyện Tây Sơn) để mua đất, đơn vị cũng đã kiểm nghiệm đất tại đây đạt chất lượng.

Tuy nhiên, trong giấy phép của Công ty Thanh Tâm, UBND tỉnh Bình Định quy định mục đích khai thác đất "phục vụ thi công xây dựng một số công trình tại xã Tây An giai đoạn năm 2019-2021, theo Hợp đồng nguyên tắc số 50/HĐNT-MB ngày 25/3/2019 được ký kết giữa Công ty Thanh Tâm và UBND xã Tây An".

Việc bán đất ra khỏi địa bàn xã Tây An là hành vi cố tình "lờ" quy định, không đúng với quy định giấy phép của UBND tỉnh Bình Định.

Lãnh đạo UBND xã Tây An xác nhận, Công ty Thanh Tâm đã tạm dừng hoạt động tại mỏ đất vì bán đất vi phạm so với quy định cấp phép.

Xe chở có "ngọn" phục vụ dự án ngang nhiên di chuyển trên đường thuộc địa phận thị xã An Nhơn. Ảnh: Dũ Tuấn.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, sau khi trúng gói thầu trên, Công ty Văn Thuận đã dùng đất không đúng quy định theo yêu cầu của chủ đầu tư để thi công dự án.

Địa điểm mà các xe tải được công ty này thuê lấy đất để thi công dự án, thuộc mỏ đất nằm ở địa phận xã Bình Nghi (huyện Tây Sơn).

Việc lấy đất này chủ đầu tư không hề hay biết cũng như không có yêu cầu, tuy nhiên điều lạ là không hề có bất cứ việc kiểm tra, cấm cản từ đơn vị giám sát ở hiện trường dự án.

"Chúng tôi không biết việc đơn vị thi công lấy đất tại mỏ xã Bình Nghi và đơn vị cũng không yêu cầu vì mỏ đất tại đây chưa được kiểm định", ông Lưu nhấn mạnh.

Chủ đầu tư, cơ quan giám sát ở đâu?

Điều khá đặc biệt, trong suốt quá trình theo dõi đoàn xe lấy đất, các xe tải chở đất vi phạm quy định, lại di chuyển rất ngang nhiên phục vụ dự án Nâng cấp mở rộng mặt đường ĐT 636, mà không bị bất cứ lực lượng có trách nhiệm nào cấm cản, xử lý.

Trách nhiệm từ cơ quan giám sát, chủ đầu tư dự án ở đâu, trong khi doanh nghiệp trúng thầu ngang nhiên dùng đất thi công không đúng quy định.

Phó Giám đốc Công ty Văn Thuận Lê Thị Lành thừa nhận, công ty trúng thầu thi công nhưng lại thuê đơn vị khác chở đất phục vụ dự án. Đất được lấy từ nhiều nguồn khác nhau trên địa bàn huyện Tây Sơn, không lấy chung một địa điểm.

Dự án Nâng cấp mở rộng mặt đường ĐT 636, do UBND thị xã An Nhơn (tỉnh Bình Định) làm chủ đầu tư. Ảnh: Dũ Tuấn.

"Ban đầu, đơn vị được chúng tôi thuê lấy đất tại mỏ đất xã Tây An (huyện Tây Sơn), sau đó chở mỏ đất từ mỏ khác. Có những lượng đất bị rời rạc thì phải tưới nước để lu, cho đảm bảo độ chặt. Lâu lâu, có xen kẽ đất không đảm bảo, nó bung ra thì chúng tôi xin thông cảm, tưới nước để lu và phần này cũng ít chứ không nhiều", bà Lành nói.

Nói về trách nhiệm khi để doanh nghiệp lấy đất thi công không đúng, Phó giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất thị xã An Nhơn Phan Trường Lưu, cho rằng: "Trách nhiệm tư vấn giám sát tại hiện trường, phải theo dõi, báo cáo lại chủ đầu tư. Nhưng chúng tôi không hề được báo cáo".

Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất thị xã An Nhơn Nguyễn Thanh Hồng nhìn nhận, dự án đang gặp nhiều khó khăn vướng mắt vì tìm kiếm nguồn đất "sạch", đúng quy định để thi công dự án.

"Chúng tôi sẽ kiểm tra, báo cáo UBND thị xã An Nhơn để xin ý kiến xử lý đối với trách nhiệm của các đơn vị liên quan, trong đó có trách nhiệm giám sát theo hợp đồng đã ký kết", ông Hồng cho hay.