Ổ dịch Hội thánh Phục Hưng: 200 ca mắc Covid-19, 50 F2 dương tính SARS-CoV-2

Nhiều khu vực trong thành phố bị phong tỏa do tốc độ lây lan ca bệnh quá nhanh.

Các ca Covid-19 mới chỉ ủ bệnh 1-3 ngày, lây rất nhanh

Báo cáo tại cuộc họp, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết, đến sáng nay (1/6), TP.HCM đã có 200 trường hợp mắc Covid-19 được Bộ Y tế công bố liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục Hưng.

Từ 18h ngày 31/5 đến 6h ngày 1/6, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) ghi nhận 11 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2.

Tổng số F1: 3.028 người, trong đó 2.557 mẫu âm tính, 471 mẫu chờ kết quả.

Tổng số F2: 15.206 người, xét nghiệm mở rộng 181.004 người, trong đó 67.619 âm tính, 128.591 chờ kết quả.

Hiện 20/22 quận huyện của thành phố đã có ca bệnh, trừ quận 11 và huyện Cần Giờ, trong đó nhiều địa phương có số ca bệnh lớn như Gò Vấp (52 ca), quận 12 (23 ca), quận Bình Thạnh (22 ca), quận Tân Phú (22 ca), quận Tân Bình (22 ca). "Các quận này thuộc nhóm địa phương có mật độ dân số cao của thành phố, là yếu tố nguy cơ cho dịch bệnh tiếp tục lây lan trong cộng đồng nếu không có biện pháp khoanh vùng dập dịch triệt để", ông Bỉnh nhấn mạnh.

Hội thánh có 55 người trực tiếp sinh hoạt thì đến nay đã có 40 người mắc Covid-19, từ đó lây lan ra thêm cho 160 người khác trong cộng đồng thông qua nơi làm việc, tiếp xúc gia đình và bạn bè. "Điều đáng nói ở chuỗi lây nhiễm này là bệnh nhân chỉ ủ bệnh 1-3 ngày nên tốc độ lây rất nhanh", ông Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc HCDC nói.

Một số ổ dịch là cơ sở lao động, có nhiều ca bệnh phát sinh từ người trực tiếp sinh hoạt trong hội thánh, như: Cty TNHH Đầu tư dịch vụ Thiên Tú FN (số 1 Hoàng Việt, Tân Bình): 34 ca; Công ty TNHH phát triển giải pháp tầm nhìn IDS (Tân Phú): 9 ca; Trường Mầm non Kid Town (địa chỉ 44 Dương Thị Giang, phường Tân Thới Nhất quận 12): 6 ca; Tòa nhà số 30 Đặng Văn Ngữ (quận Phú Nhuận): 4 ca; Công ty Concentrix trong Công viên phần mềm Quang Trung: 4 ca; Cửa hàng cà phê Trung Nguyên Legend (104 Phổ Quang, phường 2, Tân Bình và trụ sở Bùi Thị Xuân quận 1): 5 ca gồm 3 người cùng làm tại cửa hàng và 2 người tại trụ sở; Tòa nhà Công ty trên đường Nguyễn Du: 2 ca.

Sở Y tế TP.HCM nhìn nhận, ngoài sự lây nhiễm từ sinh hoạt tôn giáo thì nguy cơ lây nhiễm tại những nơi làm việc khá cao. Đáng kể là sự lây nhiễm trong các tòa nhà văn phòng, thường là môi trường kín, sử dụng máy lạnh thường xuyên.

Bản đồ các khu vực lây nhiễm của TP.HCM.

3 khu công nghiệp đã có ca bệnh mắc Covid-19

Về nguy cơ đối với các khu công nghiệp, thành phố cũng đã ghi nhận 3 ca bệnh làm việc trong 3 khu công nghiệp là Khu Công nghiệp Tân Bình, Khu Công nghiệp Tây Bắc Củ Chi, Khu Công nghiệp Vĩnh Lộc - Hóc Môn.

Đồng thời tối ngày 30/5 có 1 trường hợp được phát hiện dương tính SARS-CoV-2 tại Long An. Đây là nhân viên làm việc ở Công ty Coats Phong Phú (phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9, TP. Thủ Đức) có 1.082 người lao động. Hiện đã xác định 146 F1 để cách ly tập trung và xét nghiệm. Số công nhân viên còn lại sẽ được lấy mẫu xét nghiệm tầm soát. Công ty ngưng hoạt động lúc 22h ngày 30/5 đến thời điểm hiện tại.

"Ngoài ra, có một số người sinh hoạt giáo phái này cũng làm việc tại các công ty trong khu công nghiệp. Điều này cho thấy nguy cơ dịch bệnh lây lan từ cộng đồng dân cư vào khu công nghiệp hoặc ngược lại thông qua người lao động. Môi trường làm việc và sinh hoạt tập thể tập trung rất đông người trong các khu công nghiệp là điều kiện thuận lợi cho dịch lây lan nhanh và mạnh ra cộng đồng", ông Bỉnh cho biết.

Hiện tại ca bệnh đã xuất hiện tại 20/22 quận, huyện trên địa bàn thành phố, với đặc điểm chủng virus lây nhanh, mạnh nên nguy cơ dịch tiếp tục lây lan trong thành phố là rất cao, do mức độ người dân đi lại và giao lưu, tiếp xúc trong lao động, học tập, sinh hoạt. Thậm chí đã lây lan đến các tỉnh thành lân cận như bệnh nhân ở Long An là nhân viên khách sạn Sheraton. Một bệnh nhân khác sống ở Bình Dương nhưng lại bị lây nhiễm ở nơi làm việc là Công ty Concentrix thuộc công viên phần mềm Quang Trung, Công ty Thiên Tú (34 người)…

50 trường hợp F2 dương tính

Ông Bỉnh cho biết, toàn bộ hệ thống y tế từ dự phòng tới điều trị đã được kích hoạt, đảm bảo nguồn lực đáp ứng yêu cầu khẩn trương điều tra truy vết, khoanh vùng dập dịch triệt để, xét nghiệm mở rộng các khu vực có nguy cơ cao để tìm kiếm người mắc bệnh.

Đối với các phường ghi nhận nhiều ca bệnh như phường 3, 5, 9, 15 quận Gò Vấp, phường Thạnh Lộc quận 12, phường 15 quận Bình Thạnh... thực hiện xét nghiệm mở rộng cho người dân toàn phường.

Lấy mẫu xét nghiệm diện rộng khu vực nguy cơ cao.

Đối với các phường ít ca bệnh hơn, thực hiện xét nghiệm theo khoanh vùng rộng cho khu phố có ca bệnh và những khu phố lân cận theo tổ bầu cử (khoảng 1.500 – 2.000 người dân).



Đối với các khu chung cư, tòa nhà có căn hộ, văn phòng công ty phát hiện ca bệnh (65 Nguyễn Du quận 1, Trung Nguyên quận 1, Concentrix ở Công viên Phần mềm Quang Trung...): Xét nghiệm cho toàn bộ người cư trú, người làm việc trong tòa nhà do môi trường nguy cơ cao lây nhiễm (khép kín, máy lạnh, nhiều khu vực thông nhau, sử dụng chung...).

Huy động lực lượng toàn ngành y tế tham gia lấy mẫu xét nghiệm, đạt công suất trung bình 100.000 người/ngày (20.000 mẫu gộp). Ngành y tế đảm bảo năng lực thực hiện xét nghiệm Covid-19, những ngày vừa qua trung bình 50.000 người được thực hiện xét nghiệm mỗi ngày (10.000 mẫu gộp/ngày); chuẩn bị sẵn sàng phương án tổ chức cách ly điều trị trong tình huống có 5.000 người bệnh Covid-19.

"Ngành y tế phối hợp chính quyền địa phương giám sát nghiêm ngặt người tiếp xúc với tiếp xúc gần (F2) được cách ly tại nhà, xét nghiệm kiểm tra vào ngày 1 và ngày 3, qua đó đã phát hiện 50 trường hợp F2 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện TP đang có 5.945 người cách ly tại nhà", ông Bỉnh nhấn mạnh.

Trong tình hình dịch bệnh đã lây lan trong cộng đồng, việc tăng cường, mở rộng xét nghiệm kiểm tra để phát hiện người mắc Covid-19 và kịp thời xử lý dập dịch là rất cần thiết. Nhiều người dân cũng có nhu cầu được chủ động làm xét nghiệm kiểm tra SARS-CoV-2. Thành phố kiến nghị Chính phủ có cơ chế cho phép thực hiện xét nghiệm SAR-CoV-2 theo yêu cầu (thu phí) để đáp ứng mong muốn chính đáng của người dân, đồng thời hỗ trợ thêm nguồn lực cho Nhà nước trong hoạt động phòng chống dịch bệnh.

Giải pháp kiểm soát hiệu quả dịch bệnh lâu dài là đảm bảo độ bao phủ tiêm vaccine phòng Covid-19 cho người dân. Tuy nhiên hiện nay số lượng vaccine cung ứng cho TP.HCM còn hạn chế. Số người trên 18 tuổi của thành phố là 7.202.176 người. Các nhóm đối tượng quy định tại Nghị quyết số 2/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ do ngân sách hỗ trợ được thành phố đăng ký với Bộ Y tế là 1.211.641 người. Như vậy, số người trong diện còn lại phải tiêm (từ kinh phí do thành phố bố trí, gồm: Ngân sách, nguồn viện trợ, tài trợ, hỗ trợ của tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước và các nguồn hợp pháp khác bao gồm cả nguồn do các tổ chức, cá nhân sử dụng vaccine tự nguyện chi trả) là khoảng 6 triệu người. Thành phố kiến nghị Chính phủ, Bộ Y tế hỗ trợ tìm nguồn cung vaccine (đàm phán, cấp phép) và cơ chế tài chính để có thể chủ động cung ứng vắc xin cho người dân Thành phố.

"Các phòng khám đa khoa chưa được tiêm. Bệnh viên tư mới chỉ tiêm nhân viên y tế trực tiếp (bác sĩ, điều dưỡng…), có vaccine sẽ tiêm hết cho toàn bộ nhân viên y tế cả công và tư. Đây là các điểm nguy cơ rất cao vì thực tế rất nhiều ca bệnh đã được phát hiện khi đi khám tại bệnh viện", ông Bỉnh kiến nghị.