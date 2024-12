Ở Sơn La có nơi nhiệt độ dưới 10oC, dân lùa bò về chuồng, trong nhà đốt lửa sưởi ấm

Theo kinh nghiệm chăn nuôi của người dân xã vùng cao Co Mạ, huyện Thuận Châu (Sơn La), mùa đông trời rất lạnh, nhiệt độ thường xuống dưới 10 độ C. Do vậy, để hạn chế thiệt hại thấp nhất cho vật nuôi, người dân đã chủ động lùa đàn gia súc về nuôi nhốt hoặc xuống vùng thấp để tránh gió lạnh... Ảnh: Mùa Xuân.